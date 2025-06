Truskawki to nie tylko smaczny przysmak lata, ale również prawdziwa skarbnica składników odżywczych, które korzystnie wpływają na nasze zdrowie. Jak się okazuje, wartościowe mogą być nie tylko same owoce, ale również to, co zwykle traktujemy jako odpad - szypułki truskawek.

Nie wyrzucajmy szypułek truskawek - zawierają cenne związki bioaktywne / Shutterstock Szypułki truskawek są pełne zdrowych składników, takich jak błonnik, witaminy C i E oraz polifenole, które mają wiele korzyści dla organizmu.

Zawierają też kwasy omega-3, luteinę i beta-karoten, które wspierają m.in. zdrowie mózgu i ochronę wzroku.

Warto wykorzystywać szypułki w kuchni, dodając je do smoothie, pesto czy naparów, wpisując się w trend zero waste.

Chcesz dowiedzieć się więcej o prozdrowotnych właściwościach truskawek i jak kreatywnie wykorzystać szypułki? Koniecznie przeczytaj cały artykuł! Zobacz również: Kiedy truskawki będą tańsze? Prognozy plantatorów

Truskawki, szykujcie się na dłuższe życie. Odkrywcze badania nad świeżością Szypułki truskawek - co kryją w sobie? Badania, przeprowadzone przez zespół naukowców ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wykazały, że szypułki truskawek są bogate w wiele cennych dla zdrowia składników. Znajdziemy w nich błonnik, witaminę C, witaminę E, a także związki polifenolowe jak kwas elagowy, kwas chlorogenowy, rutyna i katechina. To jednak nie wszystko. Szypułki zawierają również nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, które są znane z działania przeciwzapalnego i korzystnego wpływu na funkcjonowanie mózgu. Doktorant Szkoły Doktorskiej SGGW, Radosław Bogusz, podkreśla również obecność luteiny i beta-karotenu, związków o silnym działaniu antyoksydacyjnym, które odgrywają kluczową rolę w ochronie wzroku. Luteina gromadzi się w siatkówce oka, filtrując szkodliwe promieniowanie, natomiast beta-karoten wspiera prawidłowe funkcjonowanie siatkówki oraz widzenie o zmierzchu. Szypułki w kuchni i przemyśle spożywczym Wykorzystanie szypułek truskawek wpisuje się w rosnący trend zero waste, promujący minimalizowanie marnowania żywności. Szypułki można z powodzeniem dodawać do smoothie, koktajli, pesto, suszyć i wykorzystywać do naparów lub łączyć z innymi ziołami. Truskawki - więcej niż owoc Aż szkoda wyrzucać! Szypułki truskawek pełne składników odżywczych / Shutterstock Truskawki, będąc jednymi z najpopularniejszych owoców jagodowych na świecie, oferują bogactwo substancji bioaktywnych, takich jak witamina C, kwasy fenolowe, flawonoidy, antocyjany oraz związki mineralne. Wśród nich wyróżniają się żelazo, potas, fosfor, wapń i mangan. Radosław Bogusz z SGGW wskazuje, że truskawki są liderem wśród owoców pod względem zawartości żelaza i fosforu, a pod względem witaminy C ustępują tylko czarnej porzeczce. Przypisuje się im liczne właściwości prozdrowotne, takie jak działanie przeciwzapalne, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, wspomaganie układu odpornościowego, zapobieganie powstawaniu zakrzepów oraz korzystny wpływ na funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego. Dzięki obecności związków polifenolowych wykazują silne działanie przeciwutleniające, mogąc spowalniać procesy starzenia, wspierać pamięć i koncentrację, a także zmniejszać ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2. Polska na tle światowej produkcji truskawek Polska, będąc jednym z czołowych producentów truskawek na świecie, zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem ich produkcji - zaraz po Hiszpanii. Mimo że produkcja truskawek w naszym kraju w 2024 roku ma osiągnąć około 159 tys. ton, co oznacza spadek o około 12 proc. w porównaniu z rokiem 2023, truskawki pozostają ważnym elementem polskiego rolnictwa i przemysłu spożywczego.