Naukowcy zapowiadają, że na Ziemię dotrze -eszcze dziś lub w najbliższych dniach - burza słoneczna. Ta spowoduje zakłócenia sygnału radiowego i GPS - informuje australijska telewizja 7News.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Według NASA burza słoneczna nastąpi dziś, ale portal SpaceWeather podaje, że może to się wydarzyć pod koniec tygodnia.

Skala zjawiska będzie niewielka, ale i tak może wpłynąć na funkcjonowanie satelitów.

Astrofizyk z Narodowego Uniwersytetu Australii dr Brad Tucker wyjaśnia w rozmowie z 7News, że ze względu na szczególnie aktywną fazę cyklu, w której jest Słońce, należy się spodziewać więcej takich zjawisk. Jeśli będą one intensywne, to będzie to stanowiło istotne zagrożenie dla satelitów.



Wybuchy na Słońcu, które powodują odrywanie się dużych struktur od jego powierzchni i odpowiadają za burze słoneczne, wydzielają 100 tys. razy więcej energii niż wszystkie elektrownie na Ziemie w ciągu roku - podaje 7News, powołując się na ekspertów.