Kobieta ma więcej lat, niż na to wygląda? To nic dziwnego. Szczególnie, jeśli wziąć pod lupę jej mózg. Naukowcy z Washington University School of Medicine w St. Louis odkryli, że mózg kobiety wydaje się przeciętnie o blisko cztery lata młodszy od mózgu mężczyzny w tym samym wieku. Jak piszą na łamach czasopisma "Proceedings of the National Academy of Sciences", mózg kobiety starzeje się wyraźnie wolniej i być może właśnie dlatego wydaje się bardziej odporny na choroby starszego wieku.

