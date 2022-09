Prezentacje i przejazdy po marsjańskim torze na Politechnice Świętokrzyskiej to tylko część aktywności ekip, które uczestniczą w stacjonarnej formule 8. finału European Rover Challenge. Drużyny zaprojektowały, zbudowały i przywiozły swoje łaziki do Kielc, do ostatniej chwili jednak nad nimi pracują. W specjalnych garażach, a czasem i na samym torze, dokonują poprawek, prowadzą testy i naprawiają to, co uległo uszkodzeniu. Korekty dotyczą zarówno części mechanicznych, elektroniki, jak i oprogramowania.