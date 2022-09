8. edycja European Rover Challenge nie przestaje zaskakiwać. Minionej nocy mieszkańcy Kielc mogli obserwować zmagania łazików marsjańskich po raz pierwszy także po zmroku. Drużyny uczestniczące w zawodach wykonywały zadania związane z pobieraniem próbek i przemieszczaniem się po torze marsjańskim przy sztucznym oświetleniu. Decyzja organizatorów, by prowadzić rywalizację także w nocy, to innowacja w formule zawodów, która drużynom z całego świata daje okazję przetestowania swoich łazików w nowych okolicznościach. Za uczestnikami już pierwsze konkurencje, które pokazują, w czym dany zespół się wyróżnia, a nad czym powinien jeszcze popracować.

Zawsze trzymaliśmy się godzin dziennych z tego powodu, żeby światło słoneczne szanse wyrównywało. W tym roku jesteśmy mocno ograniczeni przez pogodę. Z tego powodu będziemy jeździć do samej północy, dodajemy specjalne halogeny, które będą oświetlały strefę. Jesteśmy bardzo podekscytowani, jak to w ogóle wyjdzie. Mamy przed tym wydarzeniem olbrzymie nadzieje. Jesteśmy pewni tego, że nie będzie problemów technicznych. To raczej kwestia tego, jak to wyjdzie w praniu. Jesteśmy ciekawi tych doświadczeń, z tego powodu, że może nam to dać jakieś być może nowe warianty na następne lata - mówi RMF FM koordynator drużyn, Konrad Lippert.

Myślę, że to są zespoły, które mają takie ambicje, że wykorzystają każdą okazję, żeby dostać trochę więcej punktów lub więcej szans. Myślę, że tak jak dla nas to jest wyzwanie, to jest też wyzwanie dla zespołów, ponieważ tutaj chodzi nie tylko o zwycięstwo w konkurencjach, ale też o to, żeby zobaczyć jak ta ich konstrukcja sprawdzi się w warunkach, które przygotowaliśmy. To czy to będzie dzień, czy to będzie noc, to tak po prostu kolejna zmienna dla nich - dodaje Lippert.

ERC 2022 odbywa się na terenie Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, ale prelekcje oraz pokazy towarzyszące European Rover Challenge można obejrzeć również online. Wstęp na wydarzenie i towarzyszącą mu Strefę Inspiracji jest bezpłatny, a program ERC 2022 pełen jest atrakcji zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

Współorganizatorami tegorocznej edycji ERC są Europejska Fundacja Kosmiczna, Politechnika Świętokrzyska oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Rolę Miasta Gospodarza wydarzenia pełni Miasto Kielce. Projekt dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

Wszelkie informacje dotyczące wydarzenia można znaleźć na stronie: www.roverchallenge.eu