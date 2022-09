Replika skafandra Neila Armstronga, pierwszego człowieka na Księżycu, połączenie na żywo z ekspedycją badającą dno Oceanu Spokojnego, najlepsze łaziki marsjańskie z całego świata oraz konkurs na łazik z odzysku - to tylko kilka z wielu atrakcji, które czekają na gości 8. edycji zawodów European Rover Challenge. Impreza, podczas której 30 drużyn z 10 krajów zmierzy się na specjalnie zaprojektowanym sztucznym torze marsjańskim, odbędzie się już w najbliższy weekend (9–11 września) na terenie Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Wstęp na wydarzenie i towarzyszącą mu Strefę Inspiracji jest bezpłatny. Prelekcje oraz pokazy towarzyszące European Rover Challenge będzie można tradycyjnie obejrzeć również online.

Podczas ERC2022 będzie można zobaczyć w Kielcach replikę skafandra księżycowego Neila Armstronga / ERC / Materiały prasowe

Z Łukaszem Wilczyńskim prezesem Europejskiej Fundacji Kosmicznej rozmawiał Grzegorz Jasiński

Od czasu pandemii Covid-19 impreza odbywa się w formułach stacjonarnej i zdalnej. Te dwie formuły, które pojawiły się w zeszłym rok,u towarzyszą nam również w tym roku. I mamy zawodników, którzy budują łaziki i z nimi przyjeżdżają. Ale mamy też takich, którzy łączą się z naszym łazikiem, z naszą specjalną platformą, z całego świata - mówi RMF FM Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej.

W stacjonarnej części weźmie udział 19 ekip z 7 krajów: Szwajcarii, Niemiec, Turcji, Włoch, Bangladeszu, Hiszpanii i Polski. Wśród drużyn z Polski, które od lat są faworytami międzynarodowych konkursów robotycznyc,h zobaczymy m.in. AGH Space Systems z łazikiem Kalman, SKA Robotics z łazikiem Sirius II, KNR Rover Team z łazikiem Hal-062 z Politechniki Warszawskiej czy IMPULS z łazikiem IMPULS II z Politechniki Świętokrzyskiej.

Do rywalizacji w formuje zdalnej zawodów zakwalifikowano z kolei 11 zespołów z Indii, Bangladeszu, Włoch i Egiptu. Te ekipy będą zdalnie kierować robotem mobilnym Leo Rover oraz ramieniem robotycznym, zlokalizowanymi na terenie Politechniki Świętokrzyskiej.

Łaziki zmierzą się z zadaniami na specjalnym torze marsjańskim na terenach Politechniki Świętokrzyskiej / ERC / Materiały prasowe

Każdy z kolejnych dni ERC 2022 będzie osobną strefą tematyczną. W piątek uczestnicy przeniosą się na Marsa - eksperci opowiedzą o eksploracji oraz perspektywach kolonizacji Czerwonej Planety.

W sobotę specjaliści od kosmicznych technologii skupią się na powrocie człowieka na Księżyc, pozyskania jego zasobów oraz wykorzystania go jako platformy startowej dla dalekich misji kosmicznych.

W niedzielę ERC wróci na Ziemię, a zaproszeni goście będą rozmawiać o wykorzystaniu danych satelitarnych, o tym jak chronić naszą planetę dzięki technologiom kosmicznym oraz o ich roli w codziennym życiu.

Trzeciego dnia nawiązane zostanie zdalne połączenie z ekspedycją badawczą fundacji Ocean Exploration Trust (założonej przez odkrywcę wraku Titanica, dr Roberta Ballarda) znajdującą się obecnie na Pacyfiku w pobliżu Hawajów. Członkowie załogi opowiedzą o projekcie "Nautilus", którego kluczową częścią jest operowanie podwodnym robotem ROV (remotely operated vehicle). Jest on wykorzystywany przy badaniu dna oceanów i otworów wulkanicznych, a więc w najbardziej ekstremalnych warunkach na Ziemi, które naukowcy traktują jako zbliżone do kosmicznych.

Na gości ERC czeka jedyna w Europie, idealnie odwzorowana i specjalnie sprowadzona z USA replika skafandra astronauty Neila Armstronga, który 21 lipca 1969 roku jako pierwszy człowiek stanął na Księżycu. W czasie wydarzenia będzie można obejrzeć skafander z bliska. Badanie skafandra zostało wykonane w postaci skanowania 3D w Smithsonian Institution a następnie skafander został specjalnie odtworzony. Na świecie jest tylko kilkanaście takich skafandrów, takich replik. Wszystkie są w Stanach Zjednoczonych. Ta jedna kopia przyjeżdża specjalnie do nas dzięki amerykańskiej misji do Europy z siedzibą w Wiedniu - mówi Wilczyński.

W trakcie drugiego dnia odbywającego się pod patronatem Polskiej Agencji Kosmicznej, studenci ze SpaceTeam AGH zaprezentują projekt urządzenia do transportu księżycowej skały (regolitu). Może ono w przyszłości posłużyć do pozyskiwania zasobów niezbędnych do stworzenia pierwszej ludzkiej osady na Srebrnym Globie. Niecodzienną atrakcją będzie także możliwość samodzielnego sterowania łazikiem czeskiego zespołu RoverOva. Goście będą mogli przemierzyć tor marsjański, sterować robotycznym ramieniem oraz wykonywać różne drobne zadania.

9 września rozstrzygnięty zostanie konkurs na łazika z odzysku, skonstruowanego m.in. z poddanych recyklingowi elektrośmieci. Głównym celem projektu "Zbuduj łazika z recyklingu" jest szerzenie wiedzy o potrzebie selektywnej zbiórki zużytej elektroniki oraz pokazanie potencjału, który drzemie w tym, co często ląduje na wysypiskach śmieci. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę w wysokości 10 tys. złotych.

Strefa Inspiracji podczas European Rover Challenge / Materiały prasowe

Jednym ze znaków rozpoznawczych ERC są wybitni eksperci od robotyki oraz technologii kosmicznych, których można będzie spotkać na miejscu. W Kielcach pojawią się m.in. astrobiolożka i prezeska The Mars Society w Izraelu - dr Reut Sorek Abramovich, dr Niamh Shaw - popularyzatorka Kosmosu oraz nauk STEM i STEAM czy Justyna Redełkiewicz z Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA). Pełna lista tegorocznych ekspertów jest dostępna na stronie roverchallenge.eu.

Współorganizatorami tegorocznej edycji ERC są Europejska Fundacja Kosmiczna, Politechnika Świętokrzyska oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Rolę Miasta Gospodarza wydarzenia pełni Miasto Kielce. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Europejskiej Agencji Kosmicznej, Międzynarodowej Federacji Astronautycznej oraz Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego.

Partnerami wydarzenia są: Polska Agencja Kosmiczna, Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA), Międzynarodowy Uniwersytet Kosmiczny (ISU), MathWorks, Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego (PSPA), Mars Society Polska, Politechnika Poznańska, Kell Ideas (Leo Rover), Akademia Leona Koźmińskiego oraz Freedom Robotics. Partnerami wspierającymi zostali: Pokojowy Patrol, Pyramid Games, Explore Mars oraz Austriackie Forum Kosmiczne. Sponsorami nagród są SENER, Mastercam oraz Occupy Mars: The Game.

Projekt dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" ministra edukacji i nauki.