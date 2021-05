Gdy będziemy mogli już wrócić na siłownie, pamiętajmy, by do uzupełniania poziomu płynów wybierać... kolorowe napoje. Dzięki nim będziemy w stanie zdobyć się na większy wysiłek. O zaskakujacym efekcie placebo na siłowni piszą na łamach czasopisma "Frontiers in Nutrition" naukowcy z University of Westminster. Jak pokazują wyniki ich badań, nasz organizm wyraźnie uważa, że kolorowy napój, w odróżnieniu do bezbarwnego, bardziej dodaje mu sił.

