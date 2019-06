Im więcej pieniędzy jest w zgubionym portfelu, tym większa szansa, że jego znalazca zdecyduje się portfel oddać - takie - nieco zaskakujące - wyniki przyniosły badania przeprowadzone w 40 krajach świata. Publikuje je na łamach czasopisma "Science" zespół naukowców z University of Michigan, University of Zurich i University of Utah. Dlaczego te wyniki zaskakują? Dlatego, że sami badacze przypuszczali, iż będzie inaczej. Hipoteza badawcza, że im większa będzie kwota znalezionych pieniędzy, tym większa pokusa, by się z nią nie rozstawać, okazała się jednak błędna. I to praktycznie wszędzie. Polska znalazła się przy tym w czołówce krajów, gdzie szanse odzyskania portfela są największe.

