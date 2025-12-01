W strefie wykluczenia wokół Czarnobyla, gdzie poziom promieniowania pozostaje śmiertelnie wysoki dla ludzi, naukowcy odkryli niezwykłego grzyba, który nie tylko potrafi przetrwać w tak niegościnnych warunkach, ale też wykorzystywać promieniowanie do własnego rozwoju.

/ Shutterstock

Grzyb Cladosporium sphaerospermum rozwija się w silnie radioaktywnych miejscach Czarnobyla.

Naukowcy podejrzewają, że melanina w grzybie pozwala mu wykorzystywać promieniowanie podobnie, jak rośliny wykorzystują światło słoneczne.

Zjawisko to nazwano radiosyntezą, choć mechanizm pozostaje niepotwierdzony.

Eksperymenty wykazały, że grzyb może chronić przed promieniowaniem, co budzi zainteresowanie w kontekście misji kosmicznych.

Naukowcy wciąż nie wiedzą, jak dokładnie grzyb przetwarza promieniowanie i czy rzeczywiście czerpie z niego energię.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Strefa wykluczenia wokół Czarnobyla, odcięta od ludzi od czasu katastrofy jądrowej w 1986 roku, stała się nieoczekiwanym laboratorium natury. Mimo ekstremalnych warunków, życie nie tylko przetrwało, ale w niektórych aspektach rozkwitło. Szczególne zainteresowanie wzbudził czarny grzyb Cladosporium sphaerospermum, który został odkryty na ścianie zrujnowanego reaktora nr 4 blisko trzy dekady temu i dominuje w jednym z najbardziej radioaktywnych budynków na świecie.

Wideo youtube

Tajemnicza melanina i koncepcja radiosyntezy

Grzyb ten zawdzięcza swój ciemny kolor wysokiej zawartości melaniny. Naukowcy podejrzewają, że pigment ten nie tylko chroni przed szkodliwym promieniowaniem, ale może także umożliwiać wykorzystywanie energii promieniowania w procesie przypominającym fotosyntezę.

Choć koncepcja radiosyntezy wydaje się obiecująca, dotychczas nie udało się jednoznacznie potwierdzić, że grzyb rzeczywiście przekształca promieniowanie w energię życiową.

Eksperymenty na Ziemi i w kosmosie

Badania prowadzone zarówno w Czarnobylu, jak i na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie wysłano próbki grzyba, wykazały, że Cladosporium sphaerospermum nie tylko przetrwał, ale również lepiej się rozwijał pod wpływem promieniowania jonizującego. Co więcej, grzyb ten skutecznie blokował część promieniowania, co może mieć znaczenie dla przyszłych misji kosmicznych, gdzie ochrona przed promieniowaniem jest kluczowa.

Mimo licznych badań, naukowcy wciąż nie potrafią jednoznacznie wyjaśnić, jak grzyb radzi sobie z promieniowaniem i czy rzeczywiście wykorzystuje je jako źródło energii. Nie wszystkie grzyby z wysoką zawartością melaniny wykazują podobne właściwości, co sugeruje, że Cladosporium sphaerospermum może posiadać unikalne adaptacje.

Przyszłość badań i potencjalne zastosowania

Odkrycie grzyba odpornego na promieniowanie otwiera nowe możliwości w dziedzinie ochrony biologicznej, zwłaszcza w kontekście eksploracji kosmosu. Jednak zanim będzie można wykorzystać te niezwykłe właściwości w praktyce, naukowcy muszą lepiej zrozumieć mechanizmy stojące za odpornością i potencjalną przekształcaniem promieniowania w energię życiową.