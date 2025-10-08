​Naukowcy z USA odkryli gen SMOC1, który może odpowiadać za przekształcanie komórek trzustki produkujących insulinę w komórki podnoszące poziom cukru we krwi. To przełomowe odkrycie rzuca nowe światło na mechanizmy rozwoju cukrzycy typu 2 i otwiera drogę do innowacyjnych metod diagnostyki oraz terapii tej choroby.

Zespół badawczy z City of Hope przeanalizował komórki trzustki pochodzące od osób z cukrzycą typu 2 oraz od zdrowych ochotników. Dzięki zaawansowanym technikom sekwencjonowania RNA, naukowcy zidentyfikowali gen SMOC1 jako kluczowy czynnik wpływający na przekształcanie komórek beta, odpowiedzialnych za produkcję insuliny, w komórki alfa, które z kolei produkują glukagon zwiększający poziom cukru we krwi.

Równowaga hormonalna pod lupą

W zdrowej trzustce komórki beta i alfa utrzymują delikatną równowagę, regulując poziom cukru we krwi. Jednak w cukrzycy typu 2 ta równowaga zostaje zaburzona - komórki beta zaczynają zachowywać się jak komórki alfa, co prowadzi do spadku produkcji insuliny i wzrostu poziomu glukagonu.

Odkrycie aktywności genu SMOC1 w komórkach beta osób chorych na cukrzycę może tłumaczyć, dlaczego dochodzi do tego niekorzystnego procesu.

Komórki AB - nowy trop w badaniach

Podczas analiz naukowcy natrafili również na tzw. komórki AB, które wykazują zdolność do produkcji zarówno insuliny, jak i glukagonu. To sugeruje, że komórki te mogą ewoluować w kierunku komórek alfa lub beta, w zależności od warunków i ekspresji określonych genów, w tym SMOC1.

Aktywność genu SMOC1 w komórkach beta prowadzi do zahamowania produkcji insuliny oraz pojawienia się cech typowych dla komórek alfa. Zdaniem naukowców, SMOC1 może stać się nowym biomarkerem diagnostycznym cukrzycy typu 2, a także celem przyszłych terapii mających na celu ochronę komórek beta i przywrócenie ich prawidłowej funkcji.

Nowe perspektywy leczenia cukrzycy typu 2

Odkrycie roli SMOC1 otwiera nowe możliwości w walce z cukrzycą typu 2. Blokowanie działania tego genu lub odwracanie jego skutków może przyczynić się do poprawy funkcjonowania komórek beta i zwiększenia produkcji insuliny. Ponadto, zdolność komórek do zmiany typu daje nadzieję na opracowanie terapii regeneracyjnych, które mogłyby przywrócić naturalną produkcję insuliny u osób chorych.

Naukowcy planują kolejne badania, które mają wyjaśnić, w jaki sposób ekspresja SMOC1 jest regulowana w komórkach beta oraz jak można skutecznie blokować jego niepożądane działanie. Wyniki tych badań mogą w przyszłości przełożyć się na nowe metody diagnostyki i leczenia cukrzycy typu 2.