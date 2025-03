"Są pewne standardy głosu, jeśli chodzi o głos męski czy głos żeński. Rzeczywiście głos bardziej niski, matowy jest głosem pożądanym. Ale myślę, że też to wszystko się zmienia, to wszystko ewoluuje" – mówi w ramach Wykładu otwartego w internetowym Radiu RMF24 prof. Michał Michalik, otolaryngolog, założyciel Centrum Medycznego MML. Gość zwraca uwagę, że z głosu można wiele wyczytać.

Prof. Michał Michalik, otolaryngolog, założyciel Centrum Medycznego MML / Jakub Rutka / RMF FM

Nasz głos definiuje nas samych. On oczywiście w różnym okresie naszego życia, też zmienia swój charakter i jest zależny od wielu składowych, czy od płci i wieku. Sam głos może również w pewien sposób uświadomić nam, czy pokazać potencjalne problemy, które mogą rzeczywiście być w pierwszym momencie zwiastowane przez zaburzenia głosu - opowiada prof. Michalik.

Gość Wykładu otwartego zaznacza, że po głosie można rozpoznać pewne choroby. Ich zwiastunem może być utrzymująca się chrypka - jeżeli trwa ona dłużej niż dwa tygodnie, to jest to znak do niepokoju i należy skonsultować się z lekarzem.

Dlaczego nie lubimy brzmienia swojego głosu? Wykład otwarty

Głos na nagraniu brzmi inaczej

Gospodarz rozmowy zauważa, że często, gdy słyszymy własny głos na nagraniu, to się dziwimy, słyszymy, że jego brzmienie jest inne niż w naszej głowie.

Głos generujemy z siebie, więc tak naprawdę słyszymy po części go przez nasz układ słuchowy. Ale tak naprawdę, to jest cała puszka rezonacyjna, to jest to wszystko, co się dzieje w naszej głowie. To jest to wszystko, co wibruje nam, co my czujemy w obrębie samego nosa czy gardła, podniebienia miękkiego, nasady trzonu języka, nagłośni czy samej krtani. To wszystko jest odpowiedzialne za stan, za charakterystykę nam przynależną tego głosu. Z zewnątrz głos, który do nas dociera, jest jakby głosem po filtrze. A ten, który sami odczuwamy, sami odbieramy, jest takim głosem bardzo surowym - tłumaczy różnicę ekspert w internetowym Radiu RMF24.

Michalik zaznacza, że ten głos, który słyszymy na nagraniu, jest taki, jak słyszą go inni. Dlatego jeżeli chcemy popracować nad głosem, to należy go nagrywać, bo tylko w ten sposób będziemy słyszeć, jak odbierają go inni.

Jak dbać o głos?

Ekspert wspomniał również o sposobach, jak dbać o głos. Stanowczo odradza palenie papierosów, które podrażniają błonę śluzową i powodują przewlekły stan zapalny. Dobrze za to sprawdza się łyk oliwy z oliwek, która nawilża gardło, a także zmusza nas do odksztuszania. Należy zwracać także uwagę na dietę - nie jeść zbyt gorących ani zbyt ostrych potraw.

Prof. Michalik wskazuje również, że bardzo ważne jest dostarczanie witamin, np. witaminy D.

To ma też bardzo duże znaczenie z punktu widzenia kondycji błony śluzowej, też pokrywającej krtań czy bezpośrednio same struny głosowe. Też oczywiście należy pamiętać o tym, żeby się nie przegrzewać, nie przeziębić. Ubieramy się adekwatnie. To wszystko ma ogromne znaczenie. W dzisiejszych czasach też wszechobecna klimatyzacja to nic dobrego - zwraca uwagę otolaryngolog.