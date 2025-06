"Wiemy z badań, że kontakt z naturą jest czymś niezwykle cennym. Wiemy, że kolor zielony i kolor błękitno-niebieski to są te kolory, które pozwalają się zrelaksować, naładować wszystkie nasze zasoby intelektualne" – mówił na początku rozmowy w Wykładzie otwartym prof. Wojciech Glac, neurobiolog i popularyzator nauki z Uniwersytetu Gdańskiego. Tematem wykładu było pytanie: Czy da się zresetować mózg? Naukowiec zdradził, jak rozpoznać, że cierpimy z powodu przeciążenia oraz dlaczego czas urlopu jest dobry dla psychicznego dobrostanu.

Prof. Wojciech Glac, neurobiolog i popularyzator nauki z Uniwersytetu Gdańskiego / Stanisław Pawłowski / RMF FM

Czy da się zresetować mózg? Wykład otwarty

Profesor Glac przyznał, że w dzisiejszych czasach ludzie często zmagają się przede wszystkim ze zmęczeniem psychicznym. Może ono prowadzić do pogorszenia się nastroju, wzmożenia lękliwości czy rozwoju chorób, np. depresji.

Kiedy czujemy, że to, co robimy, co z reguły przynosi nam przyjemność, przestaje nam tę przyjemność przynosić, to jest jakiś sygnał, że właśnie cierpimy z powodu jakiegoś przeciążenia - wyjaśnia ekspert.

Pytany, czy zresetowanie mózgu jest w ogóle możliwe, gość Wykładu otwartego powiedział, że "da się przywrócić pewną równowagę, czyli taki, można powiedzieć, dobrostan".

Czas urlopu, czas wakacji to jest bardzo często taki dobry czas na to (...). Raz, można przemyśleć pewne rzeczy, które nie działają, po to, żeby właśnie znaleźć dobre rozwiązanie tych problemów. Dwa, odrywając się od codzienności z tymi problemami, pozwala na to, żeby nie odczuwać tego stresu tak silnie - przyznał prof. Glac. Z pomocą przychodzi m.in. przyroda i oderwanie się od miejskiego zgiełku. Dobrym sposobem jest również aktywność fizyczna.

Gość Wykładu otwartego mówił także, jak ćwiczyć skupianie uwagi - niezbędnego elementu dla odporności na rozproszenia, a co za tym idzie, kontroli nad emocjami.