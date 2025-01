"Strach, który kiedyś pozwalał nam przeżyć, dziś jest bardzo oswojony" – powiedziała w Wykładzie otwartym dr Małgorzata Bulaszewska – kulturoznawca i filmoznawca z Uniwersytetu SWPS. To emocjonalne napięcie jest pozostałością czasów prehistorycznych, gdy ludzie musieli walczyć o życie. Specjalistka opowiedziała w Wykładzie otwartym w Radiu RMF24 o tym, jak strach przeszedł na łamy literatury oraz trafił do filmu.

Dlaczego lubimy się bać? Wykład otwarty

Dr Małgorzata Bulaszewska przyznała, że lubi się bać, "ale w sposób kontrolowany". Pytana o to, czy strach, który jest głęboko zakorzeniony w ludziach, to jeszcze pozostałość po czasach prehistorycznych, gdy musieliśmy uciekać przed zagrożeniem, odpowiedziała:

Dokładnie tak. Wyobraźmy sobie - żyjemy w jakichś jaskiniowych czasach, dokoła groźna przyroda, groźne zwierzęta i jakiś tygrys szablozębny się zbliża do nas. Gdyby nie ta adrenalina, nie to nasze wyczulenie, to nie wiem, czy byśmy dzisiaj jako ludzkość istnieli lub przynajmniej w takiej postaci, w jakiej funkcjonujemy teraz - powiedziała ekspertka.

Bulaszewska wskazała zarazem, że strach, który kiedyś pozwalał nam przeżyć, dziś jest bardzo oswojony. Większość ludzkości żyje w bezpiecznych czasach, mamy stróżów prawa, reguły, które powodują, że nie ma ciągłego zagrożenia życia.

Więc ten strach, trochę gdzieś uśpiony, pojawia się właśnie wtedy, gdy oglądamy go na ekranie lub czytamy w książkach - tłumaczyła.

A kiedy zaczęła się przygoda z oswojonym strachem?

Musimy się cofnąć do XIX w., 1841 r. (...) Opowiadanie "Zabójstwo przy Rue Morgue" Edgara Alana Poe, w zasadzie uznajemy, że to jest pierwszy moment, kiedy spotykamy się z takim klasycznym detektywem - wyjaśniła badaczka zaproszona do Wykładu otwartego.

Motyw detektywa wykorzystywali później także inni twórcy, m.in. Agatha Christie.

Dr Małgorzata Bulaszewska opowiedziała m.in. o badaniach emocji, jakie towarzyszą czytelnikom w trakcie lektury kryminałów.