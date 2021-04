Kobiety w ciąży nie są bardziej zagrożone samą infekcją koronawirusem, jeśli jednak już dojdzie do zakażenia - są nawet 20 razy bardziej zagrożone śmiercią z powodu Covid-19 - pisze na łamach czasopisma "JAMA Pediatrics" międzynarodowy zespół naukowców. Tak niepokojące wyniki przyniosły badania prowadzone pod kierunkiem naukowców z University of Washington School of Medicine i University of Oxford w 18 krajach na grupie 2100 kobiet. Okazało się przy tym, że ponad 11 proc. noworodków zaraziło się koronawirusem od swoich matek.

