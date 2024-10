Jak zauważa Reuters, wydarzenie w studiu Warner Bros w pobliżu Los Angeles w Kalifornii nosiło tytuł "We, Robot". To wyraźne nawiązanie do opowiadań science-fiction "Ja, Robot" amerykańskiego pisarza Isaaca Asimova, ale odzwierciedla również dążenie Muska do tego, żeby Tesla "była postrzegana jako firma robotyki AI", a nie producent samochodów.