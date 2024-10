Od 500 do 700 złotych będą co miesiąc dostawać młodzi wrocławianie, którzy wyróżniają się uzdolnieniami artystycznymi. Prezydent Wrocławia wręczył dziś stypendia.

Wręczenie stypendiów / UM Wrocław /

Kandydatów do nagrody zgłaszały szkoły. Nie tylko na podstawie osiągnięć artystycznych i ocen, ale też sukcesów pozaszkolnych, na przykład udziału w konkursach i wydarzeniach artystycznych.

Wielu z nagrodzonych odbierało swoje stypendia po raz ósmy czy dziewiąty.

Jak pokreślił podczas uroczystości prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk ich sukcesy, to także promocja miasta.

Jesteśmy dumni z tego co robicie i pełni uznania dla waszej ciężkiej pracy. Za tymi osiągnięciami, obok talentu, kryje się ogromne zaangażowanie. Głęboko wierzę, że będziecie dalej rozwijać swoje talenty i dostarczać nam wielu powodów do dumy. Serdeczne gratulacje - mówił do stypendystów prezydent miasta.

W tym roku przyznano 146 stypendiów - 80 w dziedzinie muzyki, 22 w dziedzinie tańca, 22 w dziedzinie plastyki i 22 w dziedzinie teatru.

Stypendia przyznawane są na okres od 3 do 10 miesięcy. W przypadku stypendium uczniowskiego jest to kwota 500 zł miesięcznie a studenckiego 600 zł miesięcznie. Stypendium na studia zagraniczne wynosi 700 zł miesięcznie.