W sobotę wystartował pierwszy w Polsce hackathon poświęcony zagadnieniom gospodarki wodnej. Wyzwanie podjęło ponad 100 śmiałków, którzy pracują nad rozwiązaniem problemu braku wody. Ich zadaniem jest stworzenie projektów, które pomogą zachęcić ludzi do oszczędzania tego najcenniejszego na Ziemi surowca.

/ Aquathon / Materiały prasowe

Uczestnicy Aquathonu szukają zarówno rozwiązań opartych na edukacji, technologii, jak i na biznesie. Mają przy tym całkowitą dowolność - mogą przygotować aplikacje, prototypy lub opracować same koncepcje. 16 zespołów będzie pracować przez 24 godziny, a dziś o 15:00 rozpocznie się wielki finał hackathonu, podczas którego poznamy zwycięską drużynę!

Jest o co walczyć - zdobywcy pierwszego miejsca otrzymają 10 000 zł ufundowane przez Partnera Głównego wydarzenia firmę Huawei, a twórcy rozwiązania, które zajmie drugie miejsce wrócą do domu z 3 000 zł zasponsorowanymi przez Partnera Strategicznego: EIT InnoEnergy – partnera projektu InNow. Wszystkich, którzy są ciekawi przygotowanych rozwiązań zapraszamy dziś o 15:00 na naszą stronę rmf24.pl, gdzie będziemy transmitować finał Aquathonu. Do zobaczenia!