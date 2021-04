Nie żyje Zygmunt Malanowicz - ceniony aktor teatralny i filmowy. Miał 83 lata.

O śmierci Zygmunta Malanowicza poinformował na swojej stronie Nowy Teatr w Warszawie. "Nie wiemy, co napisać, bo żadne słowa nie oddadzą żalu i nie wypełnią pustki jaka pozostawił ten wspaniały człowiek, przyjaciel, wielki aktor. Miał być Odysem w nowym spektaklu Nowego Teatru. Mamy nadzieję, że w ten sposób, trochę na skróty, ale dotarł do Itaki" - podkreślono. "Zygmuncie, żegnamy Cię dziękując za wszystkie wspaniałe chwile, które nam ofiarowałeś" - czytamy w komunikacie podpisanym przez zespół Nowego Teatru, do którego dołączył w 2008 roku.

Zygmunta Malanowicza pożegnał również we wpisie na Facebooku jeden z aktorów Teatru Nowego - Jacek Poniedziałek. "Zyga, nasz brat, przyjaciel, ostoja, mistrz, powiernik, dobry, dowcipny, jedyny, niepowtarzalny. Aktor w Nowy Teatr. Odys, który nie dotarł do naszej Itaki. Żegnaj, Zyga, bez Ciebie będzie pusto, smutno i źle. Ale dopłyniemy do brzegu w ciepłą, ambrozyjską noc. Śpij i śnij lepszy świat! R.I.P" - napisał.



"We dwójkę we wspólnej garderobie od zawsze... Nie umiem pisać takich wiadomości. Jest mi po prostu bardzo źle. Żegnaj Przyjacielu!" - stwierdził inny aktor Nowego Teatru - Maciej Stuhr.









Zygmunt Malanowicz urodził się 4 lutego 1938 r. W 1963 roku ukończył Wydział Aktorski PWSTiF w Łodzi.





Leon Niemczyk i Zygmunt Malanowicz na planie "Noża w wodzie" Romana Polańskiego / PAP / PAP

Malanowicz miał na swoim koncie występy w takich filmach jak m.in. "Nóż w wodzie" Romana Polańskiego, "Bariera" Jerzego Skolimowskiego czy "Polowanie na muchy" Andrzeja Wajdy. Jak przypomina Teatr Nowy, rola w "Nożu w wodzie" przyniosła Malanowiczowi popularność i przychylność publiczności. "Ze względu jednak na niechęć ówczesnych władz wobec twórców filmu, aktor nie otrzymał pierwszoplanowej roli w kinie przez kolejnych siedem lat. W tym czasie rozwijał warsztat teatralny" - czytamy w biogramie artysty.

Zygmunt Malanowicz i Andrzej Konopka na planie "Córek dancingu" / fot. Kuba Kijowski/Kino Świat / Materiały prasowe

W ostatnich latach mogliśmy oglądać Malanowicza m.in. w "Córkach dancingu" Agnieszki Smoczyńskiej czy serialach "Prawo Agaty" i "Usta usta". Miał też w swoim dorobku role w takich popularnych produkcjach jak "Stawka większa niż życie", "Dom" i "Życie na gorąco".

Malanowicz był też scenarzystą i reżyserem - m.in. filmów "Szlachetna krew", "Pluton-239".