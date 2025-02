"Dziewczyna z igłą" Magnusa von Horna, "Biała odwaga" Marcina Koszałki, "Kulej. Dwie strony medalu" Xawerego Żuławskiego, "Strefa interesów" Jonathana Glazera i "To nie mój film" Marii Zbąskiej - to nominowani do Polskiej Nagrody Filmowej Orły 2025 w kategorii najlepszy film. Nagrody zostaną wręczone 10 marca.

Statuetka Orła / Radek Pietruszka / PAP Szansę na nagrodę w kategorii najlepszy film otrzymały "Dziewczyna z igłą" Magnusa von Horna, "Biała odwaga" Marcina Koszałki, "Kulej. Dwie strony medalu" Xawerego Żuławskiego, "Strefa interesów" Jonathana Glazera oraz "To nie mój film" Marii Zbąskiej. O statuetkę za najlepszą reżyserię powalczą Magnus von Horn, Maria Zbąska, Marcin Koszałka, Jonathan Glazer i Kamila Tarabura, twórczyni "Rzeczy niezbędnych". Prezydent Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński / Radek Pietruszka / PAP W kategorii odkrycie roku nominowani zostali: Maria Zbąska, Gabriela Muskała, Frederikke Hoffmeier, Kamila Tarabura i Tomasz Gąsowski. O statuetkę Orła dla najlepszego filmu europejskiego powalczą: "20 dni w Mariupolu", "Anatomia upadku", "Biedne istoty", "Emilia Perez" i "Konklawe".

W kategorii najlepszy filmowy serial fabularny nominowane produkcje to "Idź przodem bracie", "Lady Love", "Matki pingwinów", "Śleboda" i "Rojst Millenium". Orła za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą mogą zdobyć: Trine Dyrholm ("Dziewczyna z igłą"), Wiktoria Gorodeckaja ("Biała odwaga"), Małgorzata Hajewska-Krzysztofik ("Rzeczy niezbędne"), Agata Kulesza ("Simona Kossak") i Joanna Kulig ("Kobieta z ..."). Za drugoplanowe role męskie doceniono Andrzeja Chyrę ("Kulej. Dwie strony medalu"), Kierana Culkina ("Prawdziwy ból"), Jakuba Gierszała ("Biała odwaga"), Juliana Świeżewskiego ("Biała odwaga") i Zdzisława Wardejna ("Cisza nocna"). Na liście nominowanych za muzykę są Jacek Grudzień ("Biała odwaga"), Łukasz Targosz ("Diabeł"), Frederikke Hoffmeier ("Dziewczyna z igłą"), zespół KSU ("Idź pod prąd"), Mikołaj Trzaska ("Koński ogon"), Jan Komar, Mikołaj Majkusiak, Bartłomiej Kuciński ("Kulej. Dwie strony medalu"), Bartosz Chajdecki ("Simona Kossak"), Anja Garbarek ("To nie mój film") oraz Tomasz Gąsowski ("Wróbel").