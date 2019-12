W wieku 86 lat zmarł w Paryżu działający od czterech dekad na światowym rynku mody francuski projektant Emanuel Ungaro. Zanim stał się gwiazdą światowego formatu, uczył się fachu u hiszpańskiego dyktatora mody Cristobala Balenciagi.

Emanuel Ungaro / Briquet Nicolas / PAP/Abaca

Ungaro, który przeszedł na emeryturę w 2004 roku, zostawiając dom mody noszący jego nazwisko, w ciągu ostatnich dwóch lat nie cieszył się dobrym zdrowiem - poinformowała rodzina zmarłego.

Jego rodzice byli Włochami. Urodzony w 1933 roku w południowej Francji Ungaro przeprowadził się w latach 50. do Paryża, gdzie zawodu uczył go sam Balenciaga.



W 1965 roku Ungaro założył własną markę, a dwa lata później przeniósł firmę do serca paryskiej mody - na Avenue Montaigne w ekskluzywnej 8. dzielnicy, gdzie mieszczą się luksusowe butiki i wiele zabytków.



Jego projekty haute couture i codzienne kolekcje znane były z ekstrawaganckich kolorów i eleganckich sylwetek. Podobnie jak inni projektanci, Ungaro rozwinął swoją działalność o produkcję perfum, kosmetyków i dodatków, zanim wycofał się z biznesu na początku lat 2000.



Od tego czasu marką Ungaro kierowało wielu menedżerów i projektantów, m.in. gwiazda Hollywood Lindsay Lohan.

