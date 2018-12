Kanadyjska aktorka Sandra Oh i amerykański komik Andy Samberg razem poprowadzą 76. galę rozdania Zlotych Globów. Ceremonia odbędzie się 6 stycznia 2019 roku.

Złote Globy to nagrody przyznawane od 1944 roku przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. Uchodzą za najważniejsze wyróżnienie w świecie filmu po Oscarach oraz za wydarzenie niejako otwierające sezon nagród w tej branży.



Oh i Samberg po raz pierwszy wystąpią w rolach prowadzących galę rozdania Złotych Globów. Sandra Oh ma na swoim koncie występy w takich produkcjach jak m.in. "Bezdroża", "Chirurdzy", "Miasto ślepców" czy "Obsesja Eve". Z kolei Samberg to gwiazda serialu komediowego "Brooklyn 9-9". Występował też m.in. w popularnym programie rozrywkowym "Saturday Night Live".

Czy "Zimna wojna" znajdzie się w gronie nominowanych?

Ogłoszenie nominacji do Złotych Globów odbędzie się 6 grudnia. Wtedy dowiemy się, czy w gronie nominowanych znajdzie się "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego. Do tej pory nagrody przyznawanej przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej nie zdobył żaden polski tytuł. Polskie obrazy znajdowały się jednak wśród nominowanych - ostatnio był to "Twój Vincent" Doroty Kobieli i Hugh Welchmana, a kilka lat wcześniej "Ida" - poprzedni film Pawła Pawlikowskiego.



Złote Globy przyznawane są w 25 kategoriach. 14 z nich dotyczy filmu, a 11 - telewizji.