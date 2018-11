"Zimna wojna" otrzymała pięć nominacji do Europejskiej Nagrody Filmowej. Obraz w reżyserii Pawła Pawlikowskiego został nominowany w kategoriach: film, scenarzysta, reżyser, aktorka, aktor.

Wśród pozostałych filmów fabularnych wytypowanych do Europejskiej Nagrody Filmowej za rok 2018 znalazły się: "Border" (Szwecja, reż. Ali Abbasi), "Dogman" (Francja, reż. Matteo Garrone), "Girl" (Belgia, Holandia, reż. Lukas Dhont) i "Happy as Lazarro" (Francja, Niemcy, Szwajcaria).



"Zimna wojna" opowiadająca historię pary kochanków próbujących odnaleźć się na emigracji w latach wczesnego komunizmu w Polsce, osiągnęła już wiele sukcesów. Ogłoszono m.in., że znalazła się na liście 80 filmów, które mają szansę otrzymać Złote Globy. O tym, czy przejdzie do finału konkursu, dowiemy się 6 grudnia.

Głównymi bohaterami "Zimnej wojny" są Zula i Wiktor (w ich rolach Joanna Kulig i Tomasz Kot), młoda dziewczyna szukająca szczęścia w powstającym zespole Mazurek (bliskim polskiemu Mazowszu) i dojrzały mężczyzna, pianista, jej instruktor.

"Zimna wojna" to opowieść oparta na polskiej muzyce ludowej, z jazzem i piosenkami paryskich barów minionego wieku w tle, o miłości dwójki ludzi, którzy nie umieją żyć bez siebie, ale też nie potrafią być razem. Akcja melodramatu rozgrywa się w latach 50. i 60. ub. wieku m.in. w Polsce, Berlinie, Jugosławii i Paryżu.

W filmie, do którego zdjęcia zrealizował Łukasz Żal, a muzykę skomponował Marcin Masecki, wystąpili także m.in. Borys Szyc i Agata Kulesza. Autorami scenariusza są Paweł Pawlikowski i Janusz Głowacki.

