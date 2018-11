"Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego znalazła się na liście 80 filmów, które mają szansę na nominację do Złotych Globów w kategorii najlepszy film zagraniczny. O tym, czy przejdzie do finału konkursu, dowiemy się 6 grudnia.

Premiera "Zimnej wojny" / Stach Leszczyński / PAP

Film Pawła Pawlikowskiego, powstały w koprodukcji polsko-brytyjsko-francuskiej, został zgłoszony do rywalizacji o Złoty Glob - nagrodę, przyznawaną przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. Do tej pory nie zdobył jej żaden polski tytuł. W poprzednich latach o Złoty Glob walczyła m.in. "Ida", poprzedni film Pawlikowskiego.

Na liście znalazła się także m.in. szwedzka "Granica" Aliego Abbasiego, południowokoreańskie "Płomienie" Lee Chang-Donga, libańskie "Kafarnaum" Nadine Labaki, włoski "Dogman" Matteo Garrone, rosyjski "Dowłatow" Aleksieja Germana jr., hiszpańskie "Wszyscy wiedzą" Asghara Farhadiego, belgijska "Dziewczyna" Lucasa Dhonta, duńscy "Winni" Gustava Moellera, meksykańska "Roma" Alfonso Cuarona, węgierski "Sunset" Laszlo Nemesa, norweska "Utoya, 22 lipca" Erika Poppego i turecka "Dzika grusza" Nuriego Bilge Ceylana. Na nominację szansę ma także "Sobibór" Konstantina Chabieńskiego, film powstały w koprodukcji Rosji, Polski, Niemiec i Litwy, z udziałem polskich aktorów.



Głównymi bohaterami "Zimnej wojny" są Zula i Wiktor (w ich rolach Joanna Kulig i Tomasz Kot), młoda dziewczyna szukająca szczęścia w powstającym zespole Mazurek (bliskim polskiemu Mazowszu) i dojrzały mężczyzna, pianista, jej instruktor. "Zimna wojna" to opowieść oparta na polskiej muzyce ludowej, z jazzem i piosenkami paryskich barów minionego wieku w tle, o miłości dwójki ludzi, którzy nie umieją żyć bez siebie, ale też nie potrafią być razem. Akcja melodramatu rozgrywa się w latach 50. i 60. ub. wieku m.in. w Polsce, Berlinie, Jugosławii i Paryżu.



W filmie, do którego zdjęcia zrealizował Łukasz Żal, a muzykę skomponował Marcin Masecki, wystąpili także m.in. Borys Szyc i Agata Kulesza. Autorami scenariusza są Paweł Pawlikowski i Janusz Głowacki.



"Zimna wojna" na ekrany brytyjskich kin weszła 31 sierpnia, pod koniec grudnia będą mogli ją oglądać widzowie amerykańscy.



Film, o czym poinformowano w ostatnich dniach, ma także szansę na BIFA, British Independent Film Awards, nagrodę niezależnego kina brytyjskiego. Wśród pięciu filmów, które mają szansę na statuetki w kategorii Najlepszy Zagraniczny Film Niezależny, znalazły się także "Kafarnaum" Nadine Labaki (USA, Liban), "The Rider" Chloe Zhao (USA), "Roma" Alfonso Cuarona (Meksyk, USA) i "Shoplifters" Hirokazu Koreedy (Japonia).



"Zimna wojna" jest tegorocznym polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Film zdobył Złote Lwy oraz nagrody za najlepszy montaż i dźwięk na tegorocznym 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni; z kolei Paweł Pawlikowski otrzymał nagrodę dla najlepszego reżysera podczas tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes.



Ogłoszenie nominacji do Złotych Globów odbędzie się 6 grudnia, ceremonia wręczenia statuetek - miesiąc później.

