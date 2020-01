Gala rozdania Złotych Globów. Nagrodzony na festiwalu w Cannes film w kinach. I wystawa prac doskonałych francuskich artystów. Tak zapowiada się najbliższy kulturalny tydzień.

Gala Złotych Globów

77. gala Złotych Globów odbędzie się w niedzielę 5 stycznia w hotelu Beverly Hilton w Beverly Hills. Laureatów nagród Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej poznamy nad ranem w poniedziałek 6 stycznia polskiego czasu. Najwięcej, bo aż sześć nominacji otrzymała "Historia małżeńska", po pięć "Irlandczyk" Scrosese i "Pewnego razu w Hollywood" Tarantino. "Joker" otrzymał z kolei cztery nominacje, a wśród seriali faworytami są "Czarnobyl", "The Crown" i "Niewiarygodne". Tom Hanks będzie laureatem Nagrody Cecila B. DeMille'a, nazywanej honorowym Złotym Globem. A synowie Pierce'a Brosnana są w tym roku ambasadorami Złotych Globów. Galę po raz piąty w historii poprowadzi kontrowersyjny komik Ricky Gervais.



Wiadomo już, że statuetki wręczą m.in Charlize Theron, Octavia Spencer, Daniel Craig, Glenn Close czy Will Ferrell. A po gali będzie kilka różnych bankietów i przyjęć - wydają je m.in Disney, Warner, Amazon, HBO i Netflix. Zabawa trwać będzie od West Hollywood, przez Beverly Hills, po Los Angeles.



"Tam gdzieś musi być niebo"

Wideo youtube

Film "Tam gdzieś musi być niebo" to pełna empatii oraz humoru autoironiczna opowieść o poszukiwaniu tożsamości. 10 stycznia wejdzie do polskich kin. Reżyserem jest Elia Suleiman, który wcielił się również w główną rolę. Film został uhonorowany Nagrodą Specjalną Jury oraz Nagrodą FIPRESCI podczas ostatniego festiwalu w Cannes. Główny bohater filmu, w którego rolę wciela się sam reżyser, przestaje się czuć komfortowo w rodzinnym Nazarecie. Niewinne scysje z sąsiadem, niepokojące akty wandalizmu i narastająca agresja sprawiają, że dojrzewa w nim myśl o wyjeździe. Nowego życia i alternatywy dla swojej ojczyzny szuka najpierw w Paryżu, później w Nowym Jorku. Nie jest to jednak łatwe, gdyż myśli o Palestynie prześladują go niemal na każdym kroku, a kusząca wizja świeżego startu zamienia się w komedię pomyłek.



Manet, Pissarro i im współcześni

Wystawa "Nieznany impresjonizm: Manet, Pissarro i im współcześni" będzie czynna od 9 stycznia w poznańskim Centrum Kultury Zamek. Widzowie będą mogli zobaczyć mało znaną u nas kolekcję XIX-wiecznej grafiki francuskiej. Grafiki pochodzą z kolekcji Ashmolean Museum w Oksfordzie, która jest jednym z największych zbiorów w Europie oraz z Muzeum Narodowego w Krakowie. Wystawa będzie czynna do końca marca. Będzie tam 35 prac graficznych takich twórców jak Camille Pissarro, Alfred Sisley, Paul Cezanne, Auguste Renoir, Henri de Toulouse-Lautrec i Edouard Manet. Wystawie ma towarzyszyć program edukacyjny, chodzi m.in o zwiedzania z przewodnikiem, wykłady oraz warsztaty.