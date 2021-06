Spotkanie z aktorką Danutą Stenką. Zagraniczny debiut Tomasza Kota na dużym ekranie. I Letni Ogród Teatralny w Katowicach, który zaprosi do siebie ciekawe spektakle z całej Polski. Tak zapowiada się najbliższy tydzień w kulturze.

Tomasz Kot / SUSANNA SAEZ / PAP/EFE

Danuta Stenka w Dramatycznym

Danuta Stenka w Teatrze Dramatycznym w Warszawie pracowała przez 10 lat. Zagrała tu pamiętne role m.in. w "Poskromieniu złośnicy" i w "Elektrze" w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego. A także w "Kobiecie z morza", w spektaklu Roberta Wilsona. Spotkanie w cyklu "Mój Dramatyczny" odbędzie się w poniedziałek 28 czerwca. O 19:00 będzie transmisja w sieci.



Zagraniczny debiut Tomasza Kota

W piątek 2 lipca do polskich kin trafi dreszczowiec psychologiczny "Wróg doskonały" w reżyserii Kike Maíllo. To pierwsza międzynarodowa produkcja z udziałem Tomasza Kota. Aktor gra po angielsku i wciela się w postać znanego architekta. Po skończonym wykładzie Jeremiasz Angust usiłuje dostać się na lotnisko. Po drodze zatrzymuje go roztargniona, wygadana dziewczyna. Texel Textor, tak jak on, chce zdążyć na swój samolot. Jeremiasz podwozi ją na lotnisko, ale oboje są spóźnieni. W czasie oczekiwania na kolejny lot ich rozmowa coraz bardziej przypominać będzie niebezpieczną grę. Aż do zaskakującego finału. "Bardzo mi się podobała ta oniryczna strona filmu" - mówi w RMF FM Tomasz Kot.



Letni Ogród Teatralny w Katowicach

3 lipca ruszy 23. Letni Ogród Teatralny. W programie jest dziewięć spektakli dla dorosłych, tyle samo dla dzieci, są także koncerty i wystawy. Przegląd organizowany jest przez Teatr Korez w Katowicach. Zacznie warszawski Teatr Capitol, który pokaże spektakl "Akt równoległy". W kolejne soboty będzie można zobaczyć produkcje Teatru Korez, Teatru Ludowego i Bagatela z Krakowa, Teatru dla Dorosłych z Bierunia, Teatru Śląskiego, Konsulatu Kultury z Gdyni i Teatru Zagłębia z Sosnowca. W ramach Letniej Grządki Teatralnej spektakle dla dzieci pokażą m.in Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum i Teatr Rawa z Katowic, Teatr Animacji z Poznania, Teatr Lalki i Aktora z Wałbrzycha, Teatr Dzieci Zagłębia z Będzina oraz Teatr Lalek Banialuka z Bielska-Białej. Spektakle Letniej Grządki Teatralnej są bezpłatne, trzeba jednak ze względów sanitarnych wcześniej odebrać wejściówki.