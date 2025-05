Na schodach Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku 5 maja pojawią się wielkie gwiazdami ze świata mody, filmu, muzyki i sportu. Dziś Oscary Mody, czyli MET Gala 2025. Wydarzenie odbywa się zawsze w pierwszy poniedziałek maja.

Redaktor naczelna "Vogue" Anna Wintour / Rick Davis / SplashNews.com/Splash/East News / East News

Współgospodarzy gali zawsze wybiera słynna szefowa amerykańskiego magazynu "Vogue" Anna Wintour. W tym roku towarzyszyć jej będą nominowany do Oscara aktor Colman Domingo, mistrz Formuły 1 Lewis Hamilton, słynny raper A$AP Rocky oraz muzyk, ale też projektant mody Pharrell Williams.

Co roku gala ma motyw przewodni. Tym razem to "Superfine: Tailoring Black Style", czyli styl czarnych mężczyzn w Ameryce.

Gala zawsze nawiązuje do aktualnej wystawy w Costume Institute. Tym razem jest ona zainspirowana książką Moniki L. Miller z 2009 roku "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity", analizująca styl czarnych dandysów. Podzielona jest ona na 12 sekcji, z których każda reprezentuje cechę definiującą styl dandysa.

Już w lutym ogłoszono, że dress code Met Gali 2025 to "Tailored for You", "Uszyte dla ciebie, na miarę", co jest nawiązaniem do odzieży męskiej i garniturów. To, co dzieje się na Met Gali, w dużej mierze utrzymywane w tajemnicy.

Jak czytamy w amerykańskiej edycji "Vogue'a", goście muszą przestrzegać kilku zasad: to m.in brak telefonu i dostępu do mediów społecznościowych po wejściu do muzeum. Program obejmuje koktajle i kolację, którą w tym roku serwować będzie szef Kwame Onwuachi oraz występ znanego artysty. Uczestnicy Gali MET mają też okazję, by zwiedzić wystawę.

Wśród tegorocznych gości jest legenda koszykówki LeBron James. On został tegorocznym gościem honorowym. Na czerwonym dywanie pojawią się też aktorki Zendaya, Blake Lively, Sarah Jessica Parker, Regina King, reżyser Spike Lee, muzycy Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Rihanna, Doechii, Tyla i Usher.

Piosenkarka i aktorka Teyana Taylor, aktorka i producentka La La Anthony oraz aktor i komik Ego Nwodim będą gospodarzami tegorocznej transmisji na żywo, która będzie transmitowana na wszystkich platformach cyfrowych "Vogue'a", a także na YouTube.