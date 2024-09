Do kin wchodzi m.in. "Beetlejuice Beetlejuice", czyli druga część "Soku z żuka". Produkcja otworzyła niedawno festiwal w Wenecji. W Cannes pokazywana była po raz pierwszy inna nowość weekendu, film "Rodzaje Życzliwości". W rolach głównych występują Jesse Plemons, Willem Dafoe i Emma Stone. Kinowa premiera to również wyprodukowana przez Leonardo DiCaprio animacja "Ozi: Głos deszczowego lasu".

Kadr z filmu "Beetlejuice Beetlejuice" / TM & © 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. / Materiały prasowe

"Beetlejuice Beetlejuice"

W głównych rolach w filmie "Beetlejuice Beetlejuice" w reżyserii Tima Burtona występują Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O’Hara, Justin Theroux, Monica Bellucci, Jenna Ortega oraz Willem Dafoe.



Film otworzył pod koniec sierpnia festiwal filmowy w Wenecji. Kontynuacja hitu z 1988 roku rozpoczyna się od tragedii, po której do dawnego domu w Winter River wracają trzy pokolenia rodziny Deetzów. Lydię wciąż prześladuje wspomnienie Beetlejuice’a. Teraz jej życie staje na głowie, kiedy jej buntownicza nastoletnia córka, Astrid, znajduje tajemniczą makietę miasteczka na strychu. Tym samym przypadkiem zostaje otwarty portal prowadzący w zaświaty. W obu światach w powietrzu wiszą kłopoty, tak więc kwestią czasu jest, kiedy ktoś trzykrotnie wypowie imię Beetlejuice’a, a podstępny demon wróci, żeby wywołać chaos taki, jaki tylko on potrafi.

Autorką niezwykłych kostiumów w "Beetlejuice Beetlejuice" jest projektantka Colleen Atwood.



"Rodzaje życzliwości"

"Rodzaje Życzliwości" greckiego reżysera Yorgosa Lanthimosa prezentowany był w tym roku w konkursie głównym festiwalu w Cannes, a odtwórca jednej z głównych ról, Jesse Plemons, otrzymał Złotą Palmę dla najlepszego aktora. Oprócz Plemonsa w obrazie Lanthimosa w głównych rolach można zobaczyć Willema Dafoe, Emmę Stone, Margaret Qualley i Hong Chau.

Film składa się z trzech surrealistycznych nowel. Rytm opowieści wyznacza piosenka "Sweet Dreams (Are Made of This)" Eurythmics. Bohaterem pierwszej części jest pracownik całkowicie podporządkowany swojemu pracodawcy, traktujący go niczym boga. Następnie śledzimy losy policjanta, którego żona zaginęła w tajemniczych okolicznościach. Ostatnią część poświęcono charyzmatycznemu przywódcy sekty, który szuka młodej kobiety o nadprzyrodzonych mocach.

Animacja wyprodukowana przez DiCaprio

Do polskich kin wchodzi dziś również - wyprodukowana przez Leonardo DiCaprio - animacja przygodowa z ekologicznym przesłaniem. Nosi tytuł "Ozi: Głos deszczowego lasu".



To opowieść o małej orangutance, która, by powstrzymać postępujące zniszczenie dżungli, wpada na pomysł niezwykłej influencerskiej akcji. Czy łącząc siły i zaskakujące talenty z innymi dzielnymi zwierzakami zdoła osiągnąć to, czego nie potrafią ludzie? Budżet filmu to 40 milionów dolarów. To projekt skierowany do małych obrońców przyrody i do ich świadomych ekologicznie rodziców. Wspiera globalną inicjatywę klimatyczną #ShowYourStripes.