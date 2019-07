​Powrót super-bohatera. Portret legendy piłki nożnej. Jeden z canneńskich hitów. Czy kultowa animacja w zupełnie nowej odsłonie. Mamy dobre wieści dla fanów dobrych filmów. Lipiec warto spędzić w kinie.

Nowy "Spider-Man. Daleko od domu" do polskich kin trafi 5 lipca. Fabuła nawiązuje bezpośrednio do wydarzeń, które miały miejsce w filmie "Avengers: Koniec gry". W filmie zobaczymy m.in. Toma Hollanda, tytułowego Spider-Mana, Jake’a Gyllenhaala w roli tajemniczego Mysterio oraz Samuela L. Jacksona, który wciela się w postać Nicka Fury.

Wspólnie przyjdzie im walczyć z "żywiołakami" - mitycznymi bytami, które zaczęły zagrażać ludzkości. Posłuchaj, jak Kevin Feige, producent filmu, opowiada o powiązaniach między "Avengers: Koniec gry" a filmem "Spider-Man: Daleko od domu".

19 lipca to data premiery nowej wersji animacji "Król Lew". To fabularna wersja filmu animowanego o tym samym tytule z 1994 roku. Reżyserem jest Jon Favreau. Tym razem Beyoncé i Donald Glover zaśpiewają "Can You Feel The Love Tonight?". Oni również użyczają głosów głównym bohaterom w oryginalnej wersji językowej.



Również 19 lipca trafi do nas dokument "Diego", o tym jak piłkarz Diego Maradona stał się świętym. Na boisku czynił cuda, ale prywatnie nie potrafił udźwignąć swojej sławy.

Geniusz i brzemię sławy to ulubione tematy nagrodzonego Oscarem reżysera filmów "Amy" i "Senna" Asifa Kapadii. Korzystając z niepublikowanych dotąd materiałów z prywatnego archiwum piłkarza, jego przyjaciół i wrogów, Kapadia odkrywa fascynującą historię Diego Maradony. Światowa premiera filmu odbyła się w maju 2019 na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes.



A 26 lipca polska premiera filmu otwarcia z Cannes "Truposze nie umierają" Jima Jarmuscha z plejdą gwiazd w obsadzie. W jego nowym obrazie zobaczymy m.in.: Tildę Swinton, Adama Drivera, Billa Murray’a, Chloë Sevigny, Selenę Gomez, Steve’a Buscemi, Danny’ego Glovera, Iggy’ego Popa oraz Toma Waitsa.



W sennym miasteczku Centerville umarli nie umarli. Wstają z grobów i brutalnie polują na żywych. Mieszkańcy miasta muszą więc walczyć o przetrwanie.