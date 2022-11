20 lipca 2023 r. Sting zagra w krakowskiej TAURON Arenie koncert w ramach trasy "My Songs". Sprzedaż biletów rozpocznie się w piątek 25 listopada o godz. 12.

Koncert z trasy "My Songs" Stinga to żywiołowy i dynamiczny występ z jego najsłynniejszymi piosenkami. Po wyprzedaniu sześciu koncertów w London Palladium, Będzie muzyczną podróżą przez hity takie jak "Fields of Gold", "Shape of my Heart", "Roxanne" i "Demolition Man". "The Guardian" wychwala Stinga jako niezrównanego kompozytora kunsztownego popu.

W Krakowie fani wokalisty będą mogli usłyszeć także takie utwory jak "Englishman In New York", "Every Breath You Take", "Roxanne", "Message In A Bottle" i wiele innych.

W trasie Stingowi towarzyszyć będzie elektryczny, rockowy zespół.

20.07.2023 - TAURON Arena Kraków



Przedsprzedaż dla klientów Citi Handlowy: 23.11.2022 od 12:00

Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster: 24.11.2022 od 12:00

Bilety w sprzedaży ogólnej: 25.11.2022 od 12:00 na www.LiveNation.pl

