Spotkania z wybitnymi poetami w Warszawie i Krakowie. Druga część nagrodzonej Oscarem animacji "Spider-Man: Uniwersum" w kinach i premiera nostalgicznego filmu "Osiem gór". Tak zapowiada się najbliższy tydzień w kulturze.

/ UIP / Materiały prasowe

LIPSKA W KRAKOWIE, ŻADAN W WARSZAWIE

We wtorek 30 maja o 18.00 odbędzie się wieczór poświęcony "Wariacjom Geldbergowskim", najnowszej książce Ewy Lipskiej. Rolę mistrzyni ceremonii wzięła na siebie sama autorka, fragmenty przeczyta aktor Narodowego Starego Teatru w Krakowie Juliusz Chrząstowski, a zagra Motion Trio.

Wstęp na spotkanie w Sali Mehofferowskiej Wydawnictwa Literackiego w Krakowie jest wolny.

Tego samego dnia, ale o 17.00 w Teatrze Polskim w Warszawie odbędzie się Wieczór z Serhiyem Żadanem. To ukraiński pisarz, poeta, eseista, aktywista, popularny na Ukrainie niczym gwiazdy rocka. W Polsce znany jako jeden z najwybitniejszych przedstawicieli współczesnej literatury ukraińskiej.

W swych utworach Żadan relacjonuje losy i myśli zwykłych ludzi, a dziś stał się głosem wolnej Ukrainy. Razem z przyjaciółmi organizuje na całym świecie koncerty i spotkania, podczas których zbierane są fundusze na zakup sprzętu dla ukraińskiego wojska.

W Teatrze Polskim Żadan przeczyta znane i niepublikowane jeszcze utwory poetyckie, a także fragmenty prozy i najnowszego dramatu, nad którym teraz pracuje.

FESTIWAL JERZEGO PILCHA

W czwartek 1 czerwca w Wiśle, rodzinnej miejscowości pisarza Jerzego Pilcha, zacznie się III Festiwal Słowa "Granatowe Góry". Przyjazd zapowiedziało ponad stu twórców, którzy wezmą udział w spotkaniach autorskich, spacerach i warsztatach. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji są "pokolenia".

W programie są m.in inspirujące mowy literackie, teatr improwizowany, warsztaty rowerowe z Filipem Springerem czy literacki pub quiz. Będą też koncerty, Pablopavo i Ludziki, a także raper Miuosh z programem "Miuosh akustycznie".

SPIDER-MAN: POPRZEZ MULTIWERSUM

Wideo youtube

W piątek 2 czerwca do kin wejdzie druga część nagrodzonej Oscarem animacji "Spider-Man: Uniwersum". Miles Morales wraca i z Brooklynu trafia do multiwersum. Razem z Gwen Stacy, spotykają innych Spider-Man’ów, którzy mają za zadanie ochronę świata przed zagrożeniami.

Jak czytamy w opisie dystrybutora "Kiedy bohaterowie spierają się o to, jak poradzić sobie z nowymi niebezpieczeństwami, Miles musi na nowo zdefiniować, co to znaczy być bohaterem i jak ocalić ludzi, których kocha". Poprzedni film "Spider - Man: Uniwersum" zarobił w kinach 384 milionów dolarów.

OSIEM GÓR NA DUŻYM EKRANIE

Wideo youtube

Również 2 czerwca w polskich kinach pojawi się film "Osiem gór". Najnowszy film Felixa Van Groeningena, twórcy m.in "Mojego pięknego syna", to ekranizacja bestsellerowej powieść Paola Cognettiego. A sercem opowieści jest relacja człowieka z piękną, majestatyczną i nieposkromioną naturą.

Głównym bohaterem jest trzydziestoletni Pietro decyduje się zostawić za sobą życie dużego miasta i wyjechać w góry, bo prawdziwie wolny i szczęśliwy czuł się jedynie w dzikich Alpach, gdzie spędzał w dzieciństwie każde lato. Nowe znajomości i stare przyjaźnie staną się dla niego ścieżką do odnalezienia siebie. Pitero gra Luca Marinelli.