Album składający się wyłącznie ze śpiewów i skrzeków zagrożonych australijskich ptaków zadebiutował w pierwszej piątce list przebojów Aria w kraju. Songs of Disappearance znalazły się na liście przebojów wyżej, niż utwory Abby, czy The Weekend. Zdeklasowały także – popularne w grudniu - świąteczne przeboje Michaela Bublé i Mariah Carey.

Stworzony przez BirdLife Australia album zawiera pieśni ptaków 53 najbardziej zagrożonych gatunków Australii.

David Stewart, rejestrator dźwięku dzikiej przyrody, spędził ponad 30 lat, zbierając często rzadko słyszane dźwięki dzikiej przyrody Australii. Na płycie zostały wykorzystane jego nagrania ptaków.

Kiedy pojawiła się 3 grudnia, ruszyła kampania w mediach społecznościowych, aby album trafił na australijskie listy sprzedaży muzyki Aria - ta zakończyła się powodzeniem. Songs of Disappearance przeszedł do historii, stając się pierwszym tego rodzaju albumem, który znalazł się w pierwszej piątce.

Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na projekty ochrony ptaków BirdLife Australia.

"Ten album to bardzo wyjątkowa płyta z kilkoma rzadkimi nagraniami ptaków, które mogą nie przetrwać, jeśli nie spotkamy się, aby je chronić" - mówił The Music Network, dyrektor generalny BirdLife Australia, Paul Sullivan, cytowany przez BBC. "Chociaż ta kampania jest fajna, to, co robimy, ma także poważną stronę. Chcemy pokazać rządom i bogatym firmom, że Australijczycy dbają o te ważne ptaki zagrożone wyginięciem, cieszy mnie" - dodał.

ARIA Singles Chart, to cotygodniowa lista przebojów najlepiej sprzedających się singli w Australii publikowana przez ARIA Charts. Lista obejmuje 50 pozycji.