W dniach 19-21 sierpnia w Myślenicach odbędzie się kolejna edycja SMYK FESTU – charytatywnego festiwalu muzycznego, którego organizatorzy zbierają pieniądze na pomoc dla poważnie chorych dzieci z Małopolski. Na scenie zaprezentują się najpopularniejsi polscy artyści – m.in. Sanah i Krzysztof Zalewski. Trójce Smyków, dla których w tym roku zbierane są pieniądze, można pomóc na wiele sposobów – biorąc udział w koncertach i aukcjach, przekazując datki wolontariuszom czy kosztując smakołyków przygotowanych przez Sylwię Bałę – pochodzącą z Myślenic mistrzynię cukiernictwa i finalistkę programu "Bake Off - Ale Ciacho!". Tegoroczną edycję imprezy patronatem redakcyjnym objęło radio RMF FM.

Jedną z gwiazd tegorocznego SMYK FESTU będzie Sanah / Sławomir Mielnik / PAP

SMYK FEST odbywa się już po raz trzeci. Fundacja Akuratna zapewnia, że przez trzy sierpniowe dni na rynku w Myślenicach będzie działo się bardzo dużo. Na plenerowych koncertach (pieniądze z biletów w całości trafią do potrzebujących dzieci) zagrają topowe gwiazdy - Sanah, Paula Roma i Krzysztof Zalewski.

Wideo youtube

Dzięki współpracy z Fundacją Kultury bez Barier, festiwalowe koncerty będą tłumaczone na polski język migowy. Jak pomyślę o tej współpracy to mam ciarki - mówi RMF FM Krystian Stopka z Fundacji Akuratna. W naszym wydarzeniu będą uczestniczyły osoby głuche i niedosłyszące. Na scenie koncertów będą tłumacze języka migowego, którzy będą tłumaczyć na język migowy, czyli laicko mówiąc, "migać" piosenki. Tak, by wszyscy mogli "usłyszeć" te najpiękniejsze festiwalowe dźwięki i słowa płynące ze sceny Smyków - tłumaczy.

Wideo youtube

Wideo youtube

W ramach imprezy planowane są debaty o tematyce zdrowotnej i ekologicznej. Chętni będą mogli oddać krew lub zarejestrować się w bazie dawców szpiku. Na uczestniczki festiwalu będzie czekał też mammobus.

eReMeFki - wyjątkowe ciastka stworzone przez Sylwię Bałę / Maciej Nycz / RMF FM

SMYK FEST proponuje też coś dla łasuchów. Od samego początku festiwal wspiera Sylwia Bała - mistrzyni cukiernictwa znana za sprawą udziału w programie "Bake Off - Ale Ciacho!". Uczestnicy imprezy będą mogli kupić jej wyjątkowe monodesery i w ten sposób włączyć się w pomoc potrzebującym. W tym roku premierę będzie miał wyjątkowy smakołyk - eReMeFka. To pyszne ciasto nawiązujące do firmowych kolorów radia RMF FM, które objęło festiwal patronatem. Jego wygląd może budzić - całkowicie uzasadnione - skojarzenia z krakowskim Kopcem Kościuszki, u stóp którego mieści się siedziba naszej rozgłośni.

Sylwia Bała / Maciej Nycz / RMF FM

W cukiernictwie nowoczesnym podoba mi się to, że nie dość, że zaskakująca jest forma zewnętrzną, zaskakuje też środek. Ludzie myślą, że to jest takie zwykłe ciasteczko. Na początku nie wiedzą, że w środku dzieje się bardzo dużo. Tam są różnego rodzaju faktury, smaki i kolory - wylicza w rozmowie z RMF FM Sylwia Bała.



Festiwalowe wydarzenia poprowadzą m.in. Julia Kamińska i Konrad Pondo / turczyki.pl /

Udział w SMYK FEŚCIE może być też okazją do spotkania z gwiazdą znaną z telewizyjnego ekranu. Jedną z prowadzących festiwalowe wydarzenia będzie Julia Kamińska. Aktorka jest ambasadorką SMYK FESTU i współpracuje z jego organizatorami również przy innych akcjach charytatywnych.

Wszystkie najważniejsze informacje o tegorocznej edycji SMYK FESTU można znaleźć TUTAJ.

Lilianka, Madzia i Kacper – to dla nich zbierane są pieniądze

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krystian Stopka z Fundacji Akuratna opowiada o tegorocznej edycji SMYK FESTU

Organizująca SMYK FEST Fundacja Akuratna zbiera w tym roku pieniądze dla trójki dzieci. To Lilianka, Madzia i Kacper.

7-letnia Lilianka z Zasani / Fundacja Akuratna /

Lilianka to 7-letnia mieszkanka Zasani. W styczniu 2019 r. zdiagnozowano u niej obustronny niedosłuch, który obciążał mowę. W lipcu 2019 r. Lilianna nagle zaczęła gorzej widzieć. Konsultacje okulistyczne wykazały postępującą utratę wzroku.

Dziewczynka wielokrotnie przebywała w szpitalach na terenie całej Polski i przeszła wiele kosztownych badań. Mimo to wciąż nie udało się ustalić, co dokładnie jej dolega.

Żeby rozpocząć proces leczenia Liliany, konieczna jest precyzyjna diagnoza. By ją uzyskać, niezbędne będą kolejne kosztowne konsultacje w Polsce i za granicą. Jednocześnie dziewczynka potrzebuje zabiegów rehabilitacyjnych.

Od września Lilianna zacznie naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Będzie potrzebować specjalnych lup oraz urządzeń do nauki, które są tylko częściowo refundowane. Wymiany wymagają również używane przez Liliannę aparaty słuchowe. Dziewczynka potrzebuje również wsparcia psychologicznego, bo nie potrafi się pogodzić ze swoją chorobą.

14-letnia Madzia z Krakowa / Fundacja Akuratna /

Madzia - kolejna podopieczna fundacji - to 14-letnia mieszkanka Krakowa. Dziewczynka przeszła walkę o życie. Guz mózgu został usunięty, ale nie bez konsekwencji.

14-latka przeszła szereg operacji, które pozostawiły po sobie ślad w postaci niedowładu czterokończynowego oraz uszkodzonego nerwu wzrokowego. Niestety po kilku miesiącach guz odrósł i konieczne były kolejne niebezpieczne operacje.

Przez poważne powikłania pooperacyjne Madzia nie chodzi, przestała też mówić. Nowotwór zabrał jej sprawność. Cały czas jest rehabilitowana - w domu i na turnusach. By znów mogła chodzić, konieczna jest poważna operacja nóg - obustronna osteotomia derotacyjna kości udowych z wewnętrzną stabilizacją gwoździami śródszpilkowymi. Jej koszt to 350 tysięcy złotych.

11-letni Kacper z Myślenic / Fundacja Akuratna /

Trzecie dziecko, dla którego w tym roku zbierane są pieniądze, to 11-letni Kacper z Myślenic. Chłopiec choruje na SMA - rdzeniowy zanik mięśni. Choroba zdiagnozowana została u Kacpra w 2013 roku. Od tamtej pory chłopiec jest pod opieką specjalistów. W 2019 roku rozpoczął leczenie w programie lekowym Spinraza. Co cztery miesiące ma wykonywaną punkcję lędźwiową. Otrzymuje wtedy lek spowalniający postęp choroby i wzmacniający mięśnie.

Niestety, mimo leczenia, od czerwca 2020 roku Kacper porusza się na wózku inwalidzkim. Rodzice chłopca chcą umożliwić synowi samodzielne przemieszczanie się po całym domu. Niezbędna jest do tego winda - niestety jej koszt przekracza możliwości finansowe rodziny. Kacper potrzebuje też stałej rehabilitacji i konsultacji medycznych.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tata 11-letniego Kacpra z Myślenic opowiada o walce o zdrowie syna



Kacper choruje na rdzeniowy zanik mięśni typu 3. Od zeszłego roku jeździ na wózku inwalidzkim. Jest pogodny i wesoły. Staramy się mu pomóc, by mógł poruszać się jak najlepiej. Codziennie jest rehabilitowany, przynajmniej godzinę dziennie. To są ogromne koszty. Do tego dochodzi koszt dowozu dziecka na rehabilitację czy sprzęt rehabilitacyjny, który musimy mieć w domu - wylicza w rozmowie z RMF FM tata Kacpra - pan Adam Ścisłowicz, strażak z Myślenic. Największe marzenie syna? Oczywiście, żeby mógł chodzić i biegać jak rówieśnicy w szkole i poza szkołą - przyznaje.

Tata Kacpra - pan Adam Ścisłowicz - w rozmowie z dziennikarką RMF FM Magdaleną Wojtoń / Maciej Nycz / RMF FM

Jak pomóc Smykom?

Organizatorzy SMYK FESTU dają możliwość pomocy potrzebującym dzieciom na różne sposoby - jedną z nich jest wsparcie kwestujących wolontariuszy / turczyki.pl /

Organizatorzy SMYK FESTU dają możliwość pomocy potrzebującym dzieciom na różne sposoby. Oprócz wsparcia bezpośredniej zbiórki prowadzonej przez wolontariuszy i zakupu biletów-cegiełek na koncerty można to zrobić także internetowo. W tym celu uruchomiono zbiórkę pieniędzy dostępną TUTAJ.

Datki można przekazywać też bezpośrednio na konto organizatorów, którzy nie pobierają jakiejkolwiek prowizji. Dane do przelewu to: mBank: 70 1140 2004 0000 3202 7771 7959, Fundacja Akuratna. W tytule przelewu należy wpisać Pomoc Smykom 2021.

W ramach wolontariatu festiwal wspierało w poprzednich latach ok. 120 osób. / OFFSET /

Inną formą wsparcia może być też udział w aukcjach towarzyszących festiwalowi. Ich pełną listę można znaleźć tutaj.

Krzysiek Zalewski przekazuje swój garnitur, którym zagrał 10. finał Męskiego Grania i wystąpił razem z Kortezem i Dawidem Podsiadło na Stadionie Narodowym w Warszawie. Sanah - specjalny VIP BOX, w którym są płyty CD "Irenka", które są niedostępne - to dwie płyty CD w wersji demo. Możecie usłyszeć, jak muzyka Sanah brzmiała w pierwszej wersji, ze studia - opowiada Krystian Stopka z Fundacji Akuratna. W boxie jest też notes dla laureata licytacji i będzie specjalna dedykacja. Ja wiem, w jakim kierunku pójdzie, ale nie mogę zdradzić - dodaje.

W tym roku można wylicytować też m.in. unikatowy telefon od Joanny Jóźwik, wspólny obiad z ekipą serialu "Brzydula" czy zwiedzanie muzeum Kamila Stocha (z Kamilem Stochem w roli osobistego przewodnika).

Smyk Fest: Liczby, gwiazdy, ciekawostki

Viki Gabor wystąpiła dla Smyków w 2020 r. / turczyki.pl /

W czasie poprzednich edycji SMYK FESTU na pomoc dla potrzebujących dzieci zebrano ponad 130 tysięcy złotych. W ramach wolontariatu festiwal wspierało ok. 120 osób.

Wśród gwiazd, które grały dla Smyków, jest m.in. Krzysztof Iwaneczko / turczyki.pl /

W poprzednich latach dla Smyków grali m.in. Viki Gabor, Krzysztof Iwaneczko, Gosia Hodurek, Humam Ammari i The Dumplings. Licytowano wyjątkowe prezenty od najwybitniejszych polskich sportowców - m.in. Roberta Lewandowskiego, Roberta Kubicy i Kamila Stocha. Przedmiotem aukcji było też m.in. piórko gitarzysty legendarnej grupy "The Scorpions" i wakacje w Toskanii.

Małgorzata Andrysiak i Krystian Stopka z Fundacji Akuratna z festiwalowymi wolontariuszami / OFFSET /

Jak prawdziwy zakochany nie śpię i nie jestem głodny, kiedy organizuje ten festiwal - śmieje się Krystian Stopka z Fundacji Akuratna. A tak naprawdę kocham go za ciągłe zaskoczenie. Kiedy zaczynaliśmy trzy lata temu, nie mieliśmy pomysłu na kolejne edycje. To miał być jeden raz. Nie planowaliśmy, że to wpisze się w kalendarz wydarzeń w Myślenicach - przyznaje. Okazało się, że ludzie byli spragnieni takiego formatu wydarzenia. Kocham ten festiwal bo wiem, że współtworzymy go z najlepszymi ludźmi - podsumowuje.

SMYK FEST 2019 w obiektywie Materiały promocyjne