90 lat kończy dziś Sean Connery. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych na świecie aktorów między innymi siedmiokrotnie wcielał się w postać Jamesa Bonda.

Sean Connery urodził się 25 sierpnia 1930 roku w Edynburgu. Jego matka była sprzątaczką, a ojciec kierowcą ciężarówki i pracownikiem fabryki. Rodzina mieszkała w skromnych warunkach w dzielnicy Fountainbridge. Jako młody człowiek Connery podejmował różne zajęcia - rozwoził mleko, pracował też jako pomocnik rzeźnika, model, był ratownikiem, ochroniarzem i kulturystą.

Ostatecznie w połowie lat 50. zajął się aktorstwem. Jedną z jego pierwszych ról był występ w musicalu. W 1961 Connery wygrał casting na Jamesa Bonda. Rok później wyprodukowano pierwszy film z tej serii "Doktor No". Obraz okazał się wielkim kinowym hitem. Później Connery zagrał jeszcze w 5 filmach o agencie 007 zaliczanych do oficjalnej serii oraz jednej nieoficjalnej produkcji "Nigdy nie mów nigdy" z 1983 roku. Wtedy po raz ostatni widzowie mogli zobaczyć go na ekranie jako agenta Jej Królewskiej Mości.

W 2000 roku królowa Elżbieta nadała Connery’emu tytuł szlachecki. Po ukończeniu 80 roku życia aktor ogłosił, że nie zamierza już wystąpić w żadnym filmie. Jego syn Jason również jest aktorem, podobnie jak brat - Neil.

