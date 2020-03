​Wejście do kin nowego filmu o Jamesie Bondzie "Nie czas umierać" zostało przełożone z powodu koronawirusa. Jak poinformowali producenci filmu - premiera pierwotnie zaplanowana na 3 kwietnia, została przełożona na listopad.

Nawet James Bond przegrał z koronawirusem / Nicole Dove / PAP/Photoshot

"MGM, Universal oraz producenci Bonda, Michael G. Wilson i Barbara Broccoli, ogłosili dzisiaj, że po starannym rozważeniu i dokładnej ocenie światowego rynku kinowego, premiera ‘No Time To Die’ zostanie przesunięte na listopad 2020 roku" - napisano na profilu agenta 007 na Twitterze.

"Nie czas umierać" ("No Time To Die") - ostatni film, w którym w rolę agenta brytyjskich służb specjalnych wcieli się Daniel Craig - wejdzie do kin w Wielkiej Brytanii 12 listopada, zaś w Stanach Zjednoczonych 25 listopada.

Informacja o przesunięciu premiery została podana dzień po tym, jak twórcy dwóch najpopularniejszych prowadzonych przez fanów stron internetowych na temat Jamesa Bonda wystosowali taką petycję do wytwórni filmowych MGM i Universal, choć zasugerowali opóźnienie jej jedynie do lata.

Światowa premiera gromadzi tysiące osób

Ich szczególne zaniepokojenie budziła uroczysta światowa premiera filmu, zaplanowana na 31 marca w londyńskiej Royal Albert Hall, która mieści się 5000 widzów. "Zaledwie jedna osoba, która może nawet nie wykazywać symptomów, może zarazić resztę widowni. To nie jest reklama, jakiej ktokolwiek by chciał" - napisali twórcy stron MI6 Confidential i The James Bond Dossier.

Poprzedni film o Jamesie Bondzie "Spectre", który premierę miał w 2015 r., zarobił prawie 900 milionów dolarów.

Niektórzy analitycy przemysłu filmowego szacują, że światowa epidemia koronawirusa może zmniejszyć dochody branży nawet o 5 miliardów dolarów, gdyż w krajach najmocniej dotkniętych chorobą - w Chinach, Korei Południowej i we Włoszech - wiele kin zostało zamkniętych.

Na całym świecie zanotowano jak dotychczas ponad 95 tys. przypadków koronawirusa, z czego 3250 zakończyło się śmiercią chorego. W Wielkiej Brytanii liczba zakażonych wzrosła w środę do 87.