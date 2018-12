W środę 12 grudnia w ramach cyklu "Rozmowy o człowieku" w Polskiej Akademii Umiejętności przy ulicy Sławkowskiej 17 w Krakowie o godzinie 18 odbędzie się spotkanie z wybitnym kompozytorem... O muzyce i wolności ze Zbigniewem Preisnerem rozmawiać będzie profesor Dominika Dudek.

Zbigniew Preisner / PAP

Rozmowy o człowieku to cykl spotkań, na których specjaliści z różnych dziedzin dyskutują o szeroko pojętym człowieczeństwie i jego problemach. Gośćmi cyklu byli już miedzy innymi biskup Tadeusz Pieronek, prof. Halina Grzymała, Jerzy Stuhr, prof. Piotr Sztompka, ks. Adam Boniecki czy Ewa Lipska.



Ostatnio w cyklu Rozmowy o człowieku gościli Janusz Heitzman, kierownik kliniki psychiatrii sądowej w Warszawie, doktor Andrzej Depko seksuolog oraz prawnik Jan Widacki. A tematem rozmów było... morderstwo.

W środę 12 grudnia - jak zapowiada profesor Dominika Dudek - będzie pięknie, wspaniale, niezwykle.

Moim gościem będzie niezwykła osoba. Zbigniew Preisner. Będziemy rozmawiać o muzyce i wolności. O muzyce - to oczywiste. O wolności, bo to człowiek, który nie boi się mieć własnego zdania, ma swoje poglądy i nie boi się ich wyrażać. Ma szerokie spojrzenia na polską rzeczywistość. (...) Przez wiele lat uczestniczył w zdobywaniu tej wolności w Polsce - opowiada profesor Dominika Dudek w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Markiem Wiosło. To taki przedświąteczny prezent dla państwa - dodaje.

O muzyce i wolności Zbigniew Preisner porozmawia z profesor Dominiką Dudek Józef Polewka /RMF FM

Na spotkanie ze Zbigniewem Preisnerem w ramach cyklu Rozmowy o człowieku zapraszamy 12 grudnia 2018 (środa), o godz. 18.00 do Dużej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17. Temat rozmów: "O muzyce i wolności".