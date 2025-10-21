Amerykanin Eric Lu został zwycięzcą XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. "To spełnienie marzenia, jestem bardzo wzruszony" - powiedział po werdykcie. Reprezentujący Polskę Piotr Alexewicz został laureatem piątej nagrody.

Eric Lu / PAP/Radek Pietruszka / PAP

Eric Lu ze Stanów Zjednoczonych wygrał XIX Konkurs Chopinowski.

Kevin Chen z Kanady i Chinka Zitong Wang zajęli odpowiednio drugie i trzecie miejsce.

Polak Piotr Alexewicz zajął 5. miejsce, dzieląc tę pozycję z Vincentem Ongiem z Malezji.

Znamy już werdykt jurorów

Przewodniczący jury Garrick Ohlsson przed ogłoszeniem wyników powiedział, że dyskusja była bardzo ożywiona. Ostatecznie udało się pokonać wszystkie przeszkody i mamy wspaniałe wyniki konkursu - ocenił.

Instagram Rolka

I nagrodę i złoty medal otrzymał Eric Lu (Stany Zjednoczone), II nagrodę i srebrny medal - Kevin Chen z Kanady, a III nagrodę i brązowy medal - Chinka Zitong Wang.

IV nagrodę (ex aequo) otrzymały Chinka Tianyao Lyu i Japonka Shiori Kuwahara. V nagroda (również ex aequo) trafiła do Piotra Alexewicza i Vincenta Onga z Malezji. VI nagrodę przyznano Williamowi Yangowi ze Stanów Zjednoczonych.

David Khrikuli - Gruzja (L) i Polak Piotr Alexewicz (2L) podczas ogłoszenia wyników / Radek Pietruszka / PAP

Pozostali finaliści XIX Konkursu Chopinowskiego - Gruzin David Khrikuli, Japonka Miyu Shindo i Chińczyk Tianyou Li - otrzymali równorzędne wyróżnienia ufundowane przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

Przyznano także nagrody specjalne. Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków otrzymał Yehuda Prokopowicz z Polski; Nagrodę Filharmonii Narodowej za najlepsze wykonanie koncertu - Chinka Tianyao Lyu; Nagrodę Krystiana Zimermana za najlepsze wykonanie sonaty - Chinka Zitong Wang; Nagrodę Towarzystwa im. Fryderyka Chopina za najlepsze wykonanie poloneza - Tianyou Li z Chin, a Nagrodę im. Belli Davidovich za najlepsze wykonanie ballady - Adam Kałduński z Polski.

"Dziękuję wszystkim miłośnikom Chopina"

Eric Lu / Radek Pietruszka / PAP

Tuż po ogłoszeniu wyników zwycięzca Eric Lu wyznał, że nie ma słów, aby oddać to, co teraz czuje. To spełnienie marzenia, jestem bardzo wzruszony - podkreślił. Lu w XVII Konkursie Chopinowskim 10 lat temu był laureatem IV nagrody.

Pianista podziękował jurorom "za zaszczycenie go tą nagrodą". Dziękuję również wszystkim miłośnikom Chopina na całym świecie - dodał.

W finale XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina wystąpiło 11 pianistów z siedmiu krajów.

XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina trwa do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.