Hogan został wyniesiony na noszach i umieszczony w ambulansie. Ratownicy próbowali go reanimować, wykonując resuscytację. Zatrzymanie akcji serca miało miejsce o godz. 9:51. Mimo natychmiastowej pomocy i przewiezienia do pobliskiego szpitala życia wrestlera nie udało się uratować. O godzinie 11:17 stwierdzono jego zgon.

Nie ma żadnych śladów przestępstwa ani podejrzanej aktywności - poinformował podczas konferencji prasowej major policji Clearwater Nate Burnside.

W ostatnich miesiącach krążyły pogłoski o pogarszającym się stanie zdrowia Hogana. Zaledwie kilka tygodni temu jego żona Sky Daily zaprzeczyła jednak doniesieniom, że mąż był w śpiączce - zapewniła, że wracał do zdrowia po operacji szyi. Jeszcze w maju przeszedł zabieg chirurgiczny, a wcześniej zmagał się z przewlekłymi problemami zdrowotnymi.

Zaledwie 18 miesięcy przed śmiercią Hogan został ochrzczony. "Całkowite oddanie się Jezusowi i poświęcenie się mu to najwspanialszy dzień w moim życiu" - pisał na platformie X w grudniu 2023 roku. Na opublikowanym nagraniu z ceremonii widać, jak Hogan w swojej ulubionej bandanie zostaje zanurzony w basenie chrzcielnym, uśmiechnięty wynurza się z wody, otoczony modlącą się wspólnotą.

Nie żyje Hulk Hogan. Kim był?

Hulk Hogan - a właściwie Terry Gene Bollea - urodził się 11 sierpnia 1953 roku w Auguście w stanie Georgia. Był nie tylko wrestlerem, ale także aktorem i osobowością medialną. Jego charyzma, charakterystyczny wygląd - blond wąsy, bandana i żółto-czerwone stroje oraz hasło "Hulkamania" - przysporzyły mu miliony fanów na całym świecie.

Sławę zdobył w latach 80. i 90., występując w federacji WWE (wówczas WWF), gdzie wielokrotnie zdobywał mistrzostwo świata. Jego walki z takimi rywalami jak André the Giant, zwłaszcza ta podczas WrestleManii III w 1987 roku, przeszły do historii.

W latach 90. przeniósł się do federacji WCW, gdzie był liderem kultowej grupy nWo (New World Order), a jego postać stała się symbolem nowej ery w wrestlingu. Poza ringiem Hogan próbował sił jako aktor - wystąpił m.in. w filmach "Rocky III", "Suburban Commando" czy "Mr. Nanny". Popularność przyniosło mu również reality show "Hogan Knows Best", ukazujące jego życie rodzinne.

W 2005 roku został wprowadzony do WWE Hall of Fame - galerii sław największych gwiazd wrestlingu.