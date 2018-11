W czerwcu 2020 roku w Poznaniu ma stanąć pomnik Bohdana Smolenia - legendy polskiego kabaretu. Aktor i satyryk zmarł w grudniu 2016 roku. Był związany ze stolicą Wielkopolski.

Pomnik stworzony według projektu Piotra Sochy ma stanąć w centrum miasta, na skwerze między ulicą Rybaki a Strzałową w pobliżu Charlie Monroe Kina Malta. Projekt został wybrany w konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu i Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.



Pomysłodawca przedsięwzięcia, wieloletni współpracownik i przyjaciel artysty Krzysztof Deszczyński powiedział PAP, że pomnikowy Bohdan Smoleń będzie siedział na krześle przy kawiarnianym stoliku.



Drugie krzesło będzie wolne, czekając na chętnych, którzy będą się chcieli dosiąść, by porozmawiać z Bohdanem. Mam nadzieję, że po dopięciu wszystkich procedur i zbiórce środków, odsłonimy pomnik z brązu w urodziny Smolenia - 9 czerwca 2020 roku - wyjaśnił Deszczyński.



Na razie nie wiadomo, ile pieniędzy trzeba będzie zgromadzić na stworzenie pomnika. Niewykluczone, że zorganizowana zostanie zbiórka na ten cel.

Deszczyński przyznał, że nazwisko Bohdana Smolenia bardzo ułatwia załatwianie wszelkich procedur związanych ze stawianiem pomnika i liczy na to, że równie sprawnie przebiegnie zdobywanie funduszy.



Zdaniem Krzysztofa Deszczyńskiego pomnik w Poznaniu potrzebny jest również dlatego, że stolica Wielkopolski "nie potrafi dbać o swoje legendy".



Nie daje im nic w czasie, gdy tworzą i nie potrafi zadbać o ich pamięć, gdy odejdą. To przypadek chociażby legendy Polskiego Teatru Tańca Conrada Drzewieckiego oraz długoletniej dyrektorki Poznańskiego Teatru Lalki i Aktora "Marcinek" Leokadii Serafinowicz. Nie chciałbym, by ten los podzielił także Bohdan Smoleń - powiedział.

Kim był Bohdan Smoleń?

Bohdan Smoleń i Zenon Laskowik na zdj. z 1980 roku / CAF /Zbigniew Staszyszyn / PAP





Bohdan Smoleń urodził się 9 czerwca 1947 r. Ukończył Wydział Zootechniki Akademii Rolniczej w Krakowie. Występował w filmach i na estradzie. Młodsze pokolenia kojarzą go z rolą listonosza Edzia w serialu "Świat według Kiepskich".

W 2007 roku w Baranówku pod Mosiną (Wielkopolskie) Smoleń stworzył Fundację Stworzenia Pana Smolenia, prowadzącą hipoterapię dla osób niepełnosprawnych. Zmarł po długiej chorobie 15 grudnia 2016 roku.

Bohdan Smoleń należał do artystów najmocniej kojarzonych ze stolicą Wielkopolski. Największą popularność zdobył, występując wraz z Zenonem Laskowikiem w poznańskim kabarecie Tey. Kabaret ten był w latach 70. i 80. ub. wieku jednym z symboli miasta.

(mn)