Ten weekend w Krakowie dedykowany jest Jerzemu Stuhrowi. Rozpoczął się Stuhralia Tauron Festiwal Jerzego Stuhra, a w piątek 4 lipca goście Festiwalu zjechali 125 metrów pod ziemię, by w Kopalni Wieliczka obejrzeć kultowa polska komedię Juliusza Machulskiego "Seksmisja", z genialną rolą Jerzego Stuhra jako Maksa.

Projekcję poprzedziło spotkanie z reżyserem filmu Juliuszem Machulskim, odtwórcą kultowej roli "Alberta" - Olgierdem Łukaszewiczem, a także z Maciejem Stuhrem.

Na uczestników unikalnego pokazu "Seksmisji" w komorze Warszawa czekały liczne niespodzianki związane z pobytem w filmowym świecie "Archeo".

Należy natychmiast dać impuls po śmierci Jerzego Sztura do tego, że chociaż artysta odszedł, to jego twórczość żyje, żyje w nas, co więcej inspiruje do nowych projektów - mówi radiu RMF FM Marcin Mikos, organizator Tauron Festiwal Stuhralia.

Przed uroczystym otwarciem Festiwalu dokonanym przez Panią Prezydentową Jolantę Kwaśniewską w Teatrze Stu odbył się unikalny koncert muzyki filmowej i teatralnej "Od Kilara do Kilera" pokazujący różnorodność muzyki w filmach i spektaklach Jerzego Stuhra. Festiwalowy weekend Jerzego Stuhra wypełnią pokazy Jego dzieł teatralnych i filmowych w Kinie Pod Baranami w ASP.

Zobaczymy m.in. spektakl "Mieszczanin szlachcicem", "Wodzireja", "Spis cudzołożnic" oraz film "Duże zwierzę".

Nie zabraknie również pokazu "Shreka" z kultową rolą dubbingową Jerzego Stuhra.

Festiwal jest również okazją do organizacji dwóch wystaw. Pierwsza z nich nosi tytuł "Ku pamięci" i pokazuje szczególne dzieła malarskie córki aktora - Marianny Stuhr. W Pałacu Krzysztofory artystka zaprezentuje kilkanaście prac, w których opowiada o swoich emocjach towarzyszących odchodzeniu taty. Druga z wystaw, na którą zaprasza krakowskie Muzeum Podgórza, nosi tytuł "Pokój Podgórzanina - Stuhrowie".

Zaprezentowane zostaną na niej liczne pamiątki po wielopokoleniowej rodzinie Stuhrów, w tym bogaty zbiór osobistych pamiątek po Jerzym Stuhrze.

Seksmisja w Kopalni

"Miał swobodę literata, autora, który potrafił dodawać swoje zdania. To w Seksmisji było bardzo wyraźne. Kiedy brakowało nam pewnych słów, w różnych sytuacjach, on wytrząsał je jak z rękawa. Był niezwykle twórczy, był ciepłym kolegą i przyjacielem" - wspomina Jerzego Stuhra jego partner z planu Seksmisji Olgierd Łukaszewicz.

Stowarzyszenia i Fundacji Unicorn

Stuhralia to festiwal poświęcony pamięci Jerzego Stuhra, ale to nie tylko święto kina i teatru. To także wyraz wdzięczności wobec człowieka, który przez lata nie tylko grał wspaniałe role, ale również - często w ciszy i z wielką empatią - niósł nadzieję osobom doświadczającym choroby nowotworowej i ich bliskim.

Profesor Jerzy Stuhr był jednym z założycieli i wieloletnim ambasadorem organizatora festiwalu - Stowarzyszenia i Fundacji Unicorn, które od ponad 25 lat towarzyszy osobom chorującym onkologicznie oraz ich bliskim. Jego zaangażowanie w tę działalność było szczere, głębokie i - jak sam mówił - miało dla niego ogromny sens. Po własnej diagnozie nowotworowej jeszcze bardziej oddał się tej misji.

Uważał, że "niesienie nadziei pacjentom to najlepsza rola w jego życiu".