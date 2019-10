"Ostatnia góra" to obraz Darka Załuskiego dokumentujący zmagania polskiej zimowej wyprawy na K2 oraz spektakularną akcję ratunkową na Nanga Parbat. Film pojawi się w kinach 4 października. Mamy dla Was zaproszenia na przedpremierowy pokaz do Warszawy. Szczegóły poniżej

