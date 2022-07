Eksperci ze Szkockiej Galerii Narodowej w Edynburgu odkryli nowy autoportret Vincenta van Gogha, prawdopodobnie namalowany w 1887 roku. Dzieło znajdowało się na odwrocie jego pracy z 1885 r.: „Głowa wieśniaczki w białej czapce”.

Jak informuje dziennik "NRC", szkoccy eksperci odkryli autoportret niderlandzkiego malarza podczas badania obrazu, który znajduje się w kolekcji galerii od 1960 roku. Trwają tam bowiem przygotowania do wystawy "Smak impresjonizmu", która odbędzie się za dwa tygodnie. Obraz został prześwietlony i wówczas doszło do niecodziennego odkrycia. Na odwrocie obrazu, pod warstwą tektury i kleju znajdował się autoportret Van Gogha.

Odkryliśmy prawie na pewno nieznany wcześniej autoportret Vincenta van Gogha. Tak, dobrze to przeczytałeś! - nie ukrywa entuzjazmu galeria, która opublikowała informację w tej sprawie na swojej stronie internetowej.



Louis van Tilborgh z Muzeum Van Gogha w Amsterdamie nie ma wątpliwości, co do autentyczności dzieła i przypomina, że Van Gogh, aby oszczędzić pieniądze, używał płócien, które były już wcześniej zamalowane. Nie zamalowywał wcześniejszych prac, po prostu odwracał płótno i malował na drugiej stronie - wyjaśnia na lamach "NRC" Van Tilborgh.

Sam obraz, na odwrocie którego znajduje się odkryty autoportret, to uznane dzieło Van Gogha. Przedstawia on żonę farmera w Nuenen, miejscowości, której żył i tworzył niderlandzki malarz w latach 1883-1885.

Dziennik przypomina, że obraz został kupiony w 1923 r. przez Evelyn St. Croix Fleming, matkę Iana Fleminga, słynnego autora książek o Jamesie Bondzie. W 1951 praca trafiła do Szkocji, dziewięć lat później do muzeum, gdzie obecnie się znajduje.

Dość nieoczekiwanie uzyskaliśmy darmowego Van Gogha - powiedział Frances Fowle, kustosz galerii, cytowany przez gazetę. Zapowiada, że obraz będzie dostępny dla szerszej publiczności już za dwa tygodnie w formie obrazu rentgenowskiego.



Obraz będzie dostępny dla szerszej publiczności już za dwa tygodnie w formie obrazu rentgenowskiego / NEIL HANNA / HANDOUT / PAP/EPA

Być może wkrótce uda się odsłonić ukryty autoportret, ale proces usuwania kleju i tektury będzie wymagał delikatnych prac konserwatorskich - czytamy w komunikacie galerii.



Nowe dzieło dołączy do innych prac mistrza namalowanych na odwrocie wcześniejszych płócien z okresu Nuenen. Jak przypomina galeria w Edynburgu pięć takich dzieł znajduje się min. w Muzeum Van Gogha w Amsterdamie oraz Metropolitan Museum w Nowym Jorku.