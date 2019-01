We wtorek 22 stycznia poznamy nominacje do najbardziej prestiżowych nagród filmowych - Oscarów. Mamy dwa polskie filmy na skróconych listach. A do polskich kin w piątek 25 stycznia trafi trzecia część kultowej komedii "Kogel Mogel". Pod koniec tygodnia zacznie się też Katowicki Karnawał Komedii.

REKLAMA