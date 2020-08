Festiwal kina gatunkowego w Gdańsku. Łódzki Fotofestiwal, który przybliży sylwetki niezwykłych kolekcjonerów. Ciepło przyjęty na festiwalu w Wenecji film "Zęby mleczne". Tak zapowiada się najbliższy tydzień w kulturze.

Octopus Film Festiwal

To jest festiwal kina gatunkowego. Zacznie się w Gdańsku 4 sierpnia. Będzie Konkurs Główny i nagroda publiczności. Do sekcji "Malinobranie" Michał Oleszczyk wybiera laureatów Złotych Malin, czyli filmów, w których smak nadaje kicz. Będą też - kino samochodowe, pokazy w plenerze, np. "The Witch" w lesie. Ten leśny pokaz odbędzie się w sekcji "Czarownice".

Na sześć dni Stocznia Gdańska i tereny AmberExpo zamienią się w wielkie kino. Organizatorzy podkreślają, że nie zaoferują czerwonych dywanów, ale wspólne oglądanie fascynujących filmów gatunkowych i wielką filmową przygodę. W programie znalazło się ponad trzydzieści filmów gatunkowych z różnych dekad i stron świata, kilka specjalnych pokazów odbywających się w najmniej spodziewanych miejscach miasta i wiele filmów pokazywanych po raz pierwszy w Polsce, a także spotkania online z gośćmi festiwalu.

Fotofestiwal

Zacznie się 6, a potrwa do 23 sierpnia w Łodzi. Program tegorocznej edycji opierać się będzie na nietypowych, autorskich i odważnych kolekcjach fotograficznych. Wystawy zdjęć mają przybliżyć sylwetki niezwykłych kolekcjonerów. Będą one dostępne również w wersji online. Motywem przewodnim cyklu jest w tym roku katalogowanie i kolekcjonowanie fotografii - jako sztuka, nawyk, pasja, a czasem obsesja.

Organizatorzy pokazując nietypowe, autorskie, często odważne kolekcje zdjęć, zamierzają odpowiedzieć na pytanie, co kryje się za potrzebą gromadzenia, posiadania i katalogowania fotografii. Jedna z kolekcji, Jean-Marie Donata, "Autoportret XX wieku" składa się ze zdjęć amatorskich zbieranych na pchlich targach na całym świecie. Najczęściej łączą je powtarzające się motywy: mężczyźni prężący się przy samochodach, wydrapane twarze nielubianych osób czy wakacyjne portrety rodzinne z "białym niedźwiedziem". Spotkania artystów z widownią zostaną ograniczone i przeniesione do internetu.

"Babyteeth"

7 sierpnia do polskich kin wejdzie film "Babyteeth". "Zęby mleczne" to pełen nadziei portret nastolatki, która uczy się przekraczać wszelkie granice w ekstremalny sposób.

Milla to poważnie chora nastolatka, która zakochuje się w Mosesie, chłopaku z problemami. To zmienia ją i jej rodzinę. Rodzice dla ukochanej córki zrobią wszystko, pozwolą nawet Mosesowi z nimi zamieszkać. A w ich córkę wstępuje nieznane dotąd pragnienie życia.

Główne role grają Eliza Scalen oraz Toby Wallace, który za swoją kreację otrzymał w Wenecji Nagrodę Marcello Mastroianniego za najlepszy debiut aktorski.