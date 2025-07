Esme Creed-Miles wystąpi w roli Marianny Dashwood w przygotowywanej przez studio Focus Features nowej ekranizacji powieści Jane Austen "Rozważna i romantyczna". Partnerować będzie ogłoszonej już wcześniej Daisy Edgar-Jones, której przypadła w udziale postać starszej siostry Marianny - Eleonory Dashwood.

/ Marechal Aurore/ABACA / PAP/Abaca

Podobnie jak w przypadku obsadzenia Daisy Edgar-Jones, również informację o wygranym castingu przez Esme Creed-Miles ogłoszono na Instagramie.

Aktorka została sfotografowana z książką Jane Austen, a na drugiej fotografii zobaczyć można kopie scenariusza wraz z karteczkami, na których wymienione zostały nazwiska aktorek wcielających się w role sióstr Dashwood.

Instagram Post

O czym jest "Rozważna i romantyczna"?

Film "Rozważna i romantyczna" powstał w 1995 roku. Opowiada on o Anglii z XVIII wieku.

Fabuła rozpoczyna się wraz ze śmiercią męża pani Dashwood. Kobieta wraz z dziećmi zmuszona jest opuścić ukochany dom.

Dwie z jej córek (Elinor i Marianne) - panny na wydaniu - choć różne pod względem charakterów, tak samo szukają szczęścia i miłości. Uczuciowa, impulsywna Marianna marzy o mężczyźnie szarmanckim, wrażliwym, lubiącym te same lektury co ona. Łagodna i rozważna Eleonora odda serce jedynie człowiekowi spokojnemu i odpowiedzialnemu - o czym czytamy w oficjalnym opisie debiutanckiej książki Austen.

Autorką scenariusza filmu o roboczym tytule "Sense and Sensibility" jest Diana Ried. Wyreżyseruje go Georgia Oakley. Będzie to kolejna ekranizacja "Rozważnej i romantycznej", spośród których najbardziej znaną jest ta z 1995 roku. W wyreżyserowanym przez Anga Lee obrazie wystąpiły wówczas Emma Thompson i Kate Winslet.

O Esme Creed-Miles

Esme Creed-Miles jest angielską aktorką. Urodziła się w lutym 2000 roku.

Przełomem w karierze Esme Creed-Miles była główna rola w serialu "Hanna" opartym na motywach filmu wyreżyserowanego przez Joego Wrighta. Oprócz występu w nowej wersji "Rozważnej i romantycznej", aktorka, którą ostatnio można było oglądać w serialu "Sandman", wystąpi też w komediodramacie "Alma". Film opowie historię rodziny, która wyrusza w podróż, by rozrzucić prochy archeologa.