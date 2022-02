Film "Psie pazury" Jane Campion z 12 nominacjami został faworytem w wyścigu po Oscary. Wśród nominowanych w kategorii najlepszy krótkometrażowy film aktorski znalazła się "Sukienka" Tadeusza Łysiaka. Nagroda za najlepsze zdjęcia może trafić m.in. do Janusza Kamińskiego za "West Side Story".

"Psie pazury" Jane Campion, czyli adaptacja książki Thomasa Savage’a, to pierwszy od 12 lat film twórczyni "Fortepianu". Jego akcja rozgrywa się w Montanie lat 20. na ranczu, którego właścicielami są bracia George i Phil. Pierwszy to uosobienie dobroci, drugi zaś - błyskotliwości i złośliwości. Kiedy na ranczo wprowadza się nowa wybranka George’a ze swoim synem Peterem, Phil nie przepuszcza żadnej okazji, by uprzykrzyć im życie.

Obraz prowadzi w wyścigu po Oscary. Otrzymał we wtorek 12 nominacji w kategoriach: najlepszy film, reżyseria, scenariusz adaptowany, aktor pierwszoplanowy (Benedict Cumberbatch), aktor drugoplanowy (Jesse Plemons i Kodi Smit-McPhee), aktorka drugoplanowa (Kirsten Dunst), zdjęcia, muzyka (Jonny Greenwood), dźwięk, montaż i scenografia.

O 10 Oscarów powalczy "Diuna" Denisa Villeneuve'a. Filmowa adaptacja słynnej powieści science fiction Franka Herberta może zostać uhonorowana statuetką dla najlepszego filmu, a także za scenariusz adaptowany, zdjęcia (Greig Fraser), kostiumy, muzykę (Hans Zimmer), dźwięk, montaż, charakteryzację i fryzury, scenografię oraz efekty specjalne.

Po siedem nagród może trafić do "Belfastu" Kennetha Branagha i "West Side Story" Stevena Spielberga, a kolei sześć szans na Oscary zyskał film "King Richard: Zwycięska rodzinka" Reinaldo Marcusa Greena.

Oscary 2022. Zobacz listę nominacji:

Film pełnometrażowy:

Belfast

CODA

Nie patrz w górę

Drive my car

Diuna

King Richard: Zwycięska rodzina

Licorice Pizza

Zaułek koszmarów

Psie pazury

West Side Story

Aktorka pierwszoplanowa:

Jessica Chastain - Oczy Tammy Fye

Olivia Colman - Córka

Penelope Cruz - Matki równoległe

Nicole Kidman - Being the Ricardos

Kristen Stewart - Spencer

Aktor pierwszoplanowy:

Javier Bardem - Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch - Psie pazury

Andrew Garfield - Tick tick... BOOM

Will Smith - Król Richard: Zwycięska rodzina

Denzel Washington - Tragedia Makbeta

Aktorka drugoplanowa:

Judi Dench - Belfast

Jessie Buckley - Córka

Ariana DeBose - West Side Story

Kirsten Dunst - Psie pazury

Aunjanue Ellis - King Richard

Aktor drugoplanowy:

Cirián Hines - Belfast

Troy Kotsur - CODA

Jesse Plemmons - Psie pazury

JK Simmons - Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee Psie pazury

Reżyseria:

Kenneth Branagh - Belfast

Ryusuke Hamaguchi - Drive My Car

Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza

Jane Campion - Psie pazury

Steven Spielberg - West Side Story

Scenariusz oryginalny:

Belfast

Nie patrz w górę

Krol Richard

Licorice Pizza

Najgorszy człowiek świata

Scenariusz adaptowany:

CODA

Drive My Car

Diuna

Córka

Psie pazury

Zdjęcia:

Diuna - Greig Fraser

Zaułek koszmarów - Dan Laustsen

Psie pazury - Ari Wegner

Tragedia Makbeta - Bruno Delbonnel

West Side Story - Janusz Kamiński

Piosenka:

Be Alive (King Richard: Zwycięska rodzina)

Dos Oroguitos (Nasze magiczne Encanto)

Down to Joy (Belfast)

No Time To Die (Nie pora umierać)

Somehow to Do (Four Good Ddays)

Montaż:

Nie patrz w górę - Hank Corwin

Diuna - Joe Walker

Król Richard - Pamela Martin

Psie pazury - Peter Sciberras

Tick Tick... Boom! - Myron Kerstein i Andrew Weisblum

Efekty specjalne:

Diuna - Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor i Gerd Nefzer

Free Guy - Swen Gillberg, Bryan Grill, Nikos Kalaitzidis i Dan Sudick

Nie pora umierać - Charlie Noble, Joel Green, Jonathan Fawkner i Chris Corbould

Shang-Chi i legenda 10 pierścieni - Christopher Townsend, Joe Farrell, Sean Noel Walker i Dan Oliver

Spider-Man: Bez drogi do domu - Kelly Port, Chris Waegner, Scott Edelstein i Dan Sudick

Dźwięk:

Belfast - Denise Yarde, Simon Chase, James Mather i Niv Adiri

Diuna - Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill i Ron Bartlett

Nie czas umierać - Simon Hayes, Oliver Tarney, James Harrison, Paul Massey i Mark Taylor

Psie pazury - Richard Flynn, Robert Mackenzie i Tara Webb

West Side Story - Tod A. Maitland, Gary Rydstrom, Brian Chumney, Andy Nelson i Shawn Murphy

Scenografia:

Diuna

Zaułek koszmarów

Psie pazury

Tragedia Makbeta

West Side Story

Kostiumy:

Cruella - Jenny Beavan

Cyrano - Massimo Cantini Parrini i Jacqueline Durran

Diuna - Jacqueline West i Robert Morgan

Zaułek koszmarów - Luis Sequeira

West Side Story - Paul Tazewell

Charakteryzacja:

Książę w Nowym Jorku 2 - Mike Marino, Stacey Morris i Carla Farmer

Cruella - Nadia Stacey, Naomi Donne i Julia Vernon

Diuna - Donald Mowat, Love Larson i Eva von Bahr

Oczy Tammy Faye - Linda Dowds, Stephanie Ingram i Justin Raleigh

Dom Gucci - Göran Lundström, Anna Carin Lock i Frederic Aspiras

Oryginalna ścieżka dźwiękowa:

Nie patrz w górę - Nicholas Britell

Diuna - Hans Zimmer

Encanto - Germaine Franco

Matki równoległe - Alberto Iglesias

Psie pazury - Jonny Greenwood

Film dokumentalny:

Ascension - Jessica Kingdon, Kira Simon-Kennedy i Nathan Truesdell

Attica - Stanley Nelson i Traci A. Curry

Flee - Jonas Poher Rasmussen, Monica Hellström, Signe Byrge Sørensen i Charlotte De La Gournerie

Summer of Soul - Ahmir "Questlove" Thompson, Joseph Patel, Robert Fyvolent i David Dinerstein

Writing With Fire - Rintu Thomas i Sushmit Ghosh

Film animowany:

Nasze magiczne Encanto - Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino i Clark Spencer

Flee - Jonas Poher Rasmussen, Monica Hellström, Signe Byrge Sørensen i Charlotte De La Gournerie

Luca - Enrico Casarosa i Andrea Warren

Mitchellowie kontra maszyny - Mike Rianda, Phil Lord, Christopher Miller i Kurt Albrecht

Raya i ostatni smok - Don Hall, Carlos López Estrada, Osnat Shurer i Peter Del Vecho

Film międzynarodowy:

Drive Myy Car (Japonia)

Flee (Dania)

To była ręka Boga (Włochy)

Lunana: A Yak in the Classroom (Buhtan)

Najgorszy człowiek świata (Norwegia)

Krótkometrażowy film aktorski:

Ala Kachuu - Take and run - Maria Brendle

Sukienka - Tadeusz Łysiak

The Long Goodbye - Aneil Karia

On My Mind - Martin Strange-Hansen

Please Hold - K.D. Dávila

Animowany film krótkometrażowy:

Affairs of the Art - Joanna Quinn i Les Mills

Bestia - Hugo Covarrubias i Tevo Díaz

Boxballet - Anton Dyakov

Robin Robin - Dan Ojari i Mikey Please

The Windshield Wiper - Alberto Mielgo i Leo Sanchez

Krótkometrażowy film dokumentalny:

Audible - Matt Ogens i Geoff McLean

Lead Me Home - Pedro Kos i Jon Shenk

The Queen of Baskestball - Ben Proudfoot

Three Songs for Benazir - Elizabeth Mirzaei i Gulistan Mirzaei

When We Were Bullies - Jay Rosenblatt

Laureatów 94. Oscarów poznamy 27 marca. Gala wręczenia nagród, przyznawanych przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej, odbędzie się w hollywoodzkim Dolby Theatre.



Jak poinformował w połowie stycznia prezes Hulu Originals i ABC Entertainment Craig Erwich, tegoroczna uroczystość - po trzech latach, kiedy jej formuła bazowała na "osobowościach sław wręczających nagrody" - będzie miała jednego prowadzącego.