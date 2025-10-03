Już wiadomo, do kogo trafi Nike Czytelników. Statuetkę odbierze Eliza Kącka za książkę "Wczoraj byłaś zła na zielono". Laureata głównej nagrody Nike poznamy w niedzielę wieczorem.

Książka Elizy Kąckiej "Wczoraj byłaś zła na zielono" to zapis doświadczeń autorki z okresu ciąży i wychowywania dorosłej już córki w spektrum autyzmu. Słowo "autyzm" nie pada w niej ani razu.



Mała dziewczynka - książkowa Ruda - od początku zdradza oznaki silnego indywidualizmu, co matkę cieszy, ale też od pewnego momentu niepokoi. Dziewczynka ma swój świat, ale trudno do niego przeniknąć.

Już w pierwszych miesiącach życia Ruda zachowuje się inaczej niż dzieci w jej wieku. Bardzo łatwo ulega przebodźcowaniu. Prawdziwe problemy czekają jednak Rudą w kontaktach z rówieśnikami, którzy wykluczają ją z zabaw, a nawet posuwają się do stosowania przemocy. W reakcji na odrzucenie mała izoluje się jeszcze bardziej, na kilka tygodni zupełnie przestaje mówić.

Ruda tworzy swój własny język. Jej potrzeba komunikacji z innymi ludźmi wydaje się bardzo ograniczona. Jednocześnie dziewczynka ma niezwykłe zdolności - na przykład synestezji: brzmienie słów, ale także stany emocjonalne innych ludzi wywołują w niej wrażenia barw, do czego odnosi się tytuł książki.

Osobną opowieścią są zmagania Rudej i jej matki z systemem szkolnym. Zamiast pomagać w integracji, czyni on ją jeszcze trudniejszą.

Historia Rudej i jej mamy pokazuje, że czasem nawet najbliżsi sobie ludzie muszą nauczyć się żyć z barierą komunikacyjną.



Książka Elizy Kąckiej ukazała się nakładem wydawnictwa Karakter.

Wyróżnienie od czytelników towarzyszy Nagrodzie Literackiej "Nike" od 1997 roku. W 2024 roku nagroda od jurorów powędrowała do Urszuli Kozioł za tom poezji "Raptularz", a nagroda od czytelników i czytelniczek "Wyborczej" do Michała Witkowskiego za "Wiarę. Autobiografię".