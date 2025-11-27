Nowy film wojenny „Wojna” już od kwietnia 2025 roku dostępny jest w Polsce na Prime Video. Produkcja, która zdobyła aż 92 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes, zachwyca widzów i krytyków swoim bezkompromisowym realizmem oraz emocjonalną siłą. Za reżyserię odpowiada duet Alex Garland i Ray Mendoza – były żołnierz Navy SEAL, który przeniósł na ekran własne doświadczenia z Iraku.

  • "Wojna" to film wojenny oparty na prawdziwych wydarzeniach z Iraku, dostępny w Polsce na Prime Video.
  • Produkcja wyróżnia się autentycznością i intensywnością, zdobywając 92 proc. na Rotten Tomatoes.
  • Reżyserem i współscenarzystą jest Ray Mendoza, weteran wojenny, który czerpał z własnych przeżyć.
Realizm wojny przeniesiony na ekran

Film "Wojna" (oryg. "Warfare") to niezwykła produkcja, która już teraz uznawana jest za jedno z najważniejszych dzieł kina wojennego ostatnich lat. Za scenariusz i reżyserię odpowiadają Alex Garland oraz Ray Mendoza - były żołnierz amerykańskiej marynarki wojennej, który sam brał udział w wydarzeniach przedstawionych w filmie. Fabuła oparta jest na autentycznych przeżyciach Mendozy z okresu wojny w Iraku, a szczególnie dramatycznych wydarzeniach z 19 listopada 2006 roku w Ramadi.

Twórcy postawili na maksymalny realizm - zarówno w warstwie wizualnej, jak i dźwiękowej. Widzowie zostają wrzuceni w sam środek walk, gdzie chaos, napięcie i nieustanne zagrożenie stają się niemal namacalne. Film nie skupia się na indywidualnych bohaterach czy patetycznych gestach, lecz na zbiorowym doświadczeniu żołnierzy, którzy muszą zmierzyć się z brutalną rzeczywistością wojny.

Autentyczność i emocje zamiast patosu

W "Wojnie" nie znajdziemy typowych dla gatunku scen heroizmu czy przesadnego patriotyzmu. Zamiast tego twórcy postawili na surową, nieupiększoną relację z pola walki. Cisza, nagłe dźwięki wybuchów, wszechobecny kurz i dym tworzą atmosferę, która oddziałuje na wszystkie zmysły widza. Reżyserzy celowo zrezygnowali z rozbudowanej charakterystyki postaci, by podkreślić dezorientację i chaos towarzyszący żołnierzom.

Ray Mendoza zadedykował film swojemu koledze z oddziału, Elliottowi Millerowi, który podczas przedstawionych wydarzeń został ciężko ranny. Pozostali bohaterowie, poza Mendozą i Millerem, zostali przedstawieni pod fikcyjnymi nazwiskami, co dodatkowo podkreśla uniwersalny wymiar opowieści.

Obsada i opinie widzów

W główną rolę Ray’a Mendozy wcielił się D’Pharaoh Woon-A-Tai. Na ekranie towarzyszą mu m.in. Will Poulter, Cosmo Jarvis, Kit Connor, Finn Bennett, Joseph Quinn i Charles Melton. Film rozgrywa się w czasie rzeczywistym, a jego scenariusz powstał na bazie wspomnień uczestników walk.

Krytycy i widzowie są zgodni - "Wojna" to produkcja, która zostaje w pamięci na długo. Na portalu Rotten Tomatoes film uzyskał aż 92 proc. pozytywnych recenzji. Widzowie chwalą nie tylko realizm, ale także wyjątkową intensywność i emocjonalną głębię filmu. "Arcydzieło. Bezkompromisowe i niezapomniane. Jeśli możesz, zobacz ten film w kinie - sam dźwięk jest wart biletu" - pisze jeden z recenzentów. Inny dodaje: "To najlepszy film, jaki widziałem w tym roku. Jestem wstrząśnięty grą aktorską i surowymi emocjami. Film przenosi widza do piekła na ziemi".

Gdzie obejrzeć film "Wojna"?

Film "Wojna" miał swoją premierę w Wielkiej Brytanii 18 kwietnia 2025 roku. W Polsce jest dostępny na platformie Prime Video, gdzie każdy może przekonać się, dlaczego produkcja ta już teraz porównywana jest do takich klasyków jak "Dunkierka", "The Hurt Locker" czy "Kompania Braci".

To jeden z najważniejszych filmów o II wojnie światowej. Lepszy niż "Szeregowiec Ryan"
