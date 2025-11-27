Nowy film wojenny „Wojna” już od kwietnia 2025 roku dostępny jest w Polsce na Prime Video. Produkcja, która zdobyła aż 92 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes, zachwyca widzów i krytyków swoim bezkompromisowym realizmem oraz emocjonalną siłą. Za reżyserię odpowiada duet Alex Garland i Ray Mendoza – były żołnierz Navy SEAL, który przeniósł na ekran własne doświadczenia z Iraku.

"Wojna" to film wojenny oparty na prawdziwych wydarzeniach z Iraku, dostępny w Polsce na Prime Video.

Produkcja wyróżnia się autentycznością i intensywnością, zdobywając 92 proc. na Rotten Tomatoes.

Reżyserem i współscenarzystą jest Ray Mendoza, weteran wojenny, który czerpał z własnych przeżyć.

Realizm wojny przeniesiony na ekran

Film "Wojna" (oryg. "Warfare") to niezwykła produkcja, która już teraz uznawana jest za jedno z najważniejszych dzieł kina wojennego ostatnich lat. Za scenariusz i reżyserię odpowiadają Alex Garland oraz Ray Mendoza - były żołnierz amerykańskiej marynarki wojennej, który sam brał udział w wydarzeniach przedstawionych w filmie. Fabuła oparta jest na autentycznych przeżyciach Mendozy z okresu wojny w Iraku, a szczególnie dramatycznych wydarzeniach z 19 listopada 2006 roku w Ramadi.

Twórcy postawili na maksymalny realizm - zarówno w warstwie wizualnej, jak i dźwiękowej. Widzowie zostają wrzuceni w sam środek walk, gdzie chaos, napięcie i nieustanne zagrożenie stają się niemal namacalne. Film nie skupia się na indywidualnych bohaterach czy patetycznych gestach, lecz na zbiorowym doświadczeniu żołnierzy, którzy muszą zmierzyć się z brutalną rzeczywistością wojny.

Autentyczność i emocje zamiast patosu

W "Wojnie" nie znajdziemy typowych dla gatunku scen heroizmu czy przesadnego patriotyzmu. Zamiast tego twórcy postawili na surową, nieupiększoną relację z pola walki. Cisza, nagłe dźwięki wybuchów, wszechobecny kurz i dym tworzą atmosferę, która oddziałuje na wszystkie zmysły widza. Reżyserzy celowo zrezygnowali z rozbudowanej charakterystyki postaci, by podkreślić dezorientację i chaos towarzyszący żołnierzom.

Ray Mendoza zadedykował film swojemu koledze z oddziału, Elliottowi Millerowi, który podczas przedstawionych wydarzeń został ciężko ranny. Pozostali bohaterowie, poza Mendozą i Millerem, zostali przedstawieni pod fikcyjnymi nazwiskami, co dodatkowo podkreśla uniwersalny wymiar opowieści.

Obsada i opinie widzów

W główną rolę Ray’a Mendozy wcielił się D’Pharaoh Woon-A-Tai. Na ekranie towarzyszą mu m.in. Will Poulter, Cosmo Jarvis, Kit Connor, Finn Bennett, Joseph Quinn i Charles Melton. Film rozgrywa się w czasie rzeczywistym, a jego scenariusz powstał na bazie wspomnień uczestników walk.

Krytycy i widzowie są zgodni - "Wojna" to produkcja, która zostaje w pamięci na długo. Na portalu Rotten Tomatoes film uzyskał aż 92 proc. pozytywnych recenzji. Widzowie chwalą nie tylko realizm, ale także wyjątkową intensywność i emocjonalną głębię filmu. "Arcydzieło. Bezkompromisowe i niezapomniane. Jeśli możesz, zobacz ten film w kinie - sam dźwięk jest wart biletu" - pisze jeden z recenzentów. Inny dodaje: "To najlepszy film, jaki widziałem w tym roku. Jestem wstrząśnięty grą aktorską i surowymi emocjami. Film przenosi widza do piekła na ziemi".

Gdzie obejrzeć film "Wojna"?

Film "Wojna" miał swoją premierę w Wielkiej Brytanii 18 kwietnia 2025 roku. W Polsce jest dostępny na platformie Prime Video, gdzie każdy może przekonać się, dlaczego produkcja ta już teraz porównywana jest do takich klasyków jak "Dunkierka", "The Hurt Locker" czy "Kompania Braci".

