Prawie 150 filmów, 70 gości, koncerty, kina plenerowe i pokazy specjalne. 10 sierpnia na Roztoczu zaczyna się 26. Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu.

/ fot. Kino Saamów, materiały prasowe /

W programie festiwali jest wiele nowości ze światowych festiwali. Są też filmy, których nie można zobaczyć w kinach czy na platformach streamingowych. A wszystko to w malowniczej atmosferze Roztocza.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Posłuchaj rozmowy Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z Arturem Zaborskim, dyrektorem artystycznym festiwalu

Kino Saamów zachwyca świat na festiwalach od Wenecji po Toronto. Publiczność Letniej Akademii Filmowej zobaczy je jako pierwsza w Polsce i przekona się, skąd wzięły się te zachwyty. Przez wiele lat rdzenna ludność Północy, zamieszkująca tereny Norwegii, Szwecji, Finlandii i Rosji była pozbawiona głosu. Dziś mówi o sobie donośnie, wykorzystując film jako najmocniejsze narzędzie ekspresji.

Jak opowiada w RMF FM Artur Zaborski, dyrektor artystyczny festiwalu, w sekcji "Kino Saamów" w Zwierzyńcu zostaną pokazane filmy wizualnie olśniewające, duchowo głębokie, poruszające najważniejsze tematy: tożsamość, wolność, relację z naturą i walkę o zachowanie języka i tradycji.

Do Zwierzyńca, po ponad dekadzie, wraca kino włoskie. Twórcy i twórczynie tegorocznej włoskiej sekcji LAF zapraszają do intymnych i poetyckich podróży.

Sekcja "W parku dziś nie zaśnie nikt" to trzy wyjątkowe seanse pod gołym niebem, gdzie strach rozlewa się jak mgła nad stawem Echo, a cienie zaczynają żyć własnym życiem. W programie jest też retrospektywa Jerzego Antczaka "Wielkie kino i wielkie namiętności". Jak przekonują organizatorzy, w polskim kinie niewielu jest reżyserów, którzy potrafią z taką czułością, rozmachem i wyczuciem przenosić wielkie historie na ekran, jak Jerzy Antczak. W Zwierzyńcu oddadzą zatem hołd jego unikalnej wrażliwości połączonej z niezwykłą wystawnością i spektakularnością, którą trzeba podziwiać na wielkim ekranie.

Letnią Akademię Filmową w Zwierzyńcu otworzy Nagrodzony Złotą Palmą film "To był zwykły przypadek" Jafara Panahiego. Od 10 do 17 sierpnia festiwal odbywać się będzie w okolicach Roztoczańskiego Parku Narodowego, który od czerwca 2019 roku jest na liście rezerwatów biosfery UNESCO.