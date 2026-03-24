Wielkie emocje, wyjątkowe osobowości i niezapomniane chwile - za nami Finałowa Gala MocArtów 2025 RMF Classic! 24 marca 2026 roku poznaliśmy laureatów jednego z najważniejszych plebiscytów kulturalnych w Polsce. Kto zdobył statuetki, jakie wydarzenia i twórcy zostali wyróżnieni przez słuchaczy i redakcję RMF Classic? Oto pełna relacja z tego wyjątkowego wieczoru!

MocArty 2025. Anna Dymna, Andrzej Bargiel, Paweł Pawlik / AKPA

Finałowa Gala MocArtów 2025 RMF Classic, która odbyła się 24 marca 2026 roku, po raz kolejny zgromadziła najważniejsze postaci polskiej kultury, sztuki i nauki. To wydarzenie, które od lat łączy świat muzyki, filmu, nauki i popkultury, celebrując tych, którzy w minionym roku szczególnie wyróżnili się swoją działalnością. MocArty to nie tylko statuetki, ale przede wszystkim ogromne uznanie dla twórców, którzy inspirują, edukują i poruszają serca odbiorców.

Laureaci w czterech kategoriach - emocje i uznanie publiczności

Podczas tegorocznej gali internauci mogli głosować na swoich faworytów w czterech głównych kategoriach: Człowiek Roku, Wydarzenie Roku, Muzyka Filmowa Roku oraz Mocna Rzecz w Sieci. Każda z nich to inny wymiar twórczości i zaangażowania, a wybór laureatów pokazuje, jak szerokie spektrum tematów i osobowości doceniają słuchacze RMF Classic.



Hania Rani z MocArtem za Muzykę Filmową Roku

W kategorii Muzyka Filmowa Roku triumfowała Hania Rani, która zachwyciła słuchaczy ścieżką dźwiękową do filmu "Wartość sentymentalna". Jej kompozycje to prawdziwa uczta dla zmysłów - subtelne, a jednocześnie niezwykle wyraziste, budujące emocje i pozostające w pamięci na długo po wybrzmieniu ostatnich dźwięków. To dowód na to, że polska muzyka filmowa ma się świetnie i potrafi poruszać nawet najbardziej wymagających odbiorców.

Wydarzenie Roku 2025 - serial "Heweliusz" zachwycił widzów

Wielkim zwycięzcą w kategorii Wydarzenie Roku 2025 została premiera serialu "Heweliusz" w reżyserii Jana Holoubka. To nie tylko kolejna produkcja telewizyjna, ale monumentalne przedsięwzięcie, które wyznaczyło nowe standardy w polskiej kinematografii. Skala realizacji, jakość wykonania i siła opowiedzianej historii sprawiły, że ten projekt na długo pozostanie w pamięci widzów i zapisze się w historii polskiej telewizji.



Mocna Rzecz w Sieci - profil Kasi Gandor

W dobie cyfrowej rewolucji nie mogło zabraknąć wyróżnienia dla twórców internetowych. W kategorii Mocna Rzecz w Sieci zwyciężył profil Kasi Gandor, która w przystępny i inspirujący sposób popularyzuje naukę, zdrowie, środowisko i technologię. Jej minidokumenty i materiały edukacyjne przyciągają tysiące odbiorców, udowadniając, że internet może być miejscem wartościowych treści i rzetelnej wiedzy.

Nagroda Specjalna "Bo wARTo!" - powrót po latach

Po kilkuletniej przerwie do plebiscytu MocArty RMF Classic powróciła Nagroda Specjalna "Bo wARTo!". W tym roku wyróżnienie w wysokości 10 tysięcy euro trafiło do Agaty Turkot, która zachwyciła swoją rolą w filmie Wojciecha Smarzowskiego "Dom dobry". To nagroda dla tych, którzy swoją pracą i talentem pokazują, że warto inwestować w sztukę i kulturę.

Człowiek Roku 2025 - Andrzej Bargiel

Jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów gali było ogłoszenie Człowieka Roku 2025. Tytuł ten przypadł Andrzejowi Bargielowi - wybitnemu sportowcowi, który swoją postawą i osiągnięciami inspiruje kolejne pokolenia. Nagrodę wręczyli aktorka Anna Dymna oraz Dyrektor Programowy RMF Classic, Paweł Pawlik, podkreślając, jak ważne jest docenianie ludzi, którzy nie tylko osiągają sukcesy, ale także motywują innych do działania.

MocArty - tradycja i prestiż od 2010 roku

Plebiscyt MocArty RMF Classic to wydarzenie, które od 2010 roku niezmiennie łączy sztukę wysoką z popkulturą, wybitnych twórców z najciekawszymi odkryciami ostatnich sezonów, a klasykę z nowoczesnością. Nagroda trafia nie tylko do artystów, ale także do sportowców, naukowców i działaczy społecznych, którzy w minionym roku wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami. Laureatów wybierają zarówno słuchacze, jak i redakcja RMF Classic - ogólnopolskiej stacji promującej muzykę filmową, klasyczną oraz wartościowe projekty kulturalne.

Wśród dotychczasowych laureatów MocArtów znaleźli się m.in. Leszek Możdżer, Mirosław Baka, Robert Więckiewicz, Ewa Błaszczyk, Tomasz Kot, Tomasz Bagiński, Jerzy Stuhr, Janusz Gajos, Olga Tokarczuk, Sławosz Uznański, a także instytucje takie jak Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Zamek Królewski na Wawelu, krakowski MOCAK, Muzeum Śląskie w Katowicach czy Filharmonia w Szczecinie. To pokazuje, jak szerokie spektrum osobowości i projektów doceniają organizatorzy plebiscytu.