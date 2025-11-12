1 maja 2026 r. do kin trafi "Diabeł ubiera się u Prady 2". Do swoich ról powracają gwiazdy hitu sprzed lat - m.in. Meryl Streep i Anne Hathaway. W sieci pojawił się właśnie zwiastun oczekiwanego przez fanów filmu.

Anne Hathaway i Meryl Streep na planie filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2" / J Mayer/Shutterstock/Rex Features / East News

Co wiemy o fabule filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2"? Znana z pierwszej części demoniczna redaktorka naczelna magazynu "Runway" Miranda Priestly (w tej roli Meryl Streep) próbuje odnaleźć się w świecie, w którym prasa drukowana umiera. Okazuje się, że jej była asystentka Emily Charlton (w tej roli Emily Blunt) obecnie jest wpływową dyrektorką w luksusowej grupie, dysponującej środkami na reklamy, których Priestly rozpaczliwie potrzebuje.

Wideo youtube

W obsadzie "Diabeł ubiera się u Prady 2" znaleźli się także m.in. Anne Hathaway, Stanley Tucci, Kenneth Branagh, Justin Theroux oraz siostra Timothée Chalameta, Pauline. Za reżyserię odpowiada twórca pierwszej części - David Frankel.

Anne Hathaway i reżyser David Frankel na planie filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2" w Mediolanie / Alessandro Bremec/NurPhoto / East News

Kontynuacja kinowego przeboju ma szansę powtórzyć kasowy sukces pierwszej części, który zarobił na świecie 326 milionów dolarów.

Film "Diabeł ubiera się u Prady" miał premierę w 2006 r. Powstał na podstawie powieści Lauren Weisberger, która opisała w niej przeżycia związane z pracą w magazynie modowym. Weisberger pracowała jako osobista asystentka redaktor naczelnej amerykańskiego "Vogue'a", Anny Wintour. To właśnie ona jest uważana za pierwowzór postaci granej przez Meryl Streep.